Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США та Іран готують неофіційну угоду щодо розмороження частини активів й не введення нових санкцій, - експерт-міжнародник
Ексклюзив

США та Іран готують неофіційну угоду щодо розмороження частини активів й не введення нових санкцій, - експерт-міжнародник

4 липня, 2023 вiвторок
12:26
Світ Іран

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що триває підготовка неофіційної угоди між США та Іраном

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Триває підготовка неофіційної угоди між США та Іраном. Неофіційна, тому що конгрес США ніколи не затвердить угоду або повернення до старої угоди 2015 року. З травня місяця триває діалог між Перськими країнами, США та Іраном. З американцями йде діалог через посередників. Йдеться про те, що США готові розморозити частину активів, не вводити нові санкції в обмін на кілька речей: це збагачення урану не більше 60%, допуск спостережних місій МАГАТЕ до усіх центрифуг й друге - це замороження військової допомоги Ірану для Росії", - пояснив Данилов.

Експерт-міжнародник також додав, що колишній очільник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції сказав, що іранці отримали від американців повідомлення в якому йдеться, що США не розглядають питання повалення режиму Ірану.

"Тобто американці не будуть діяти проти режиму, який встановлено в Ірані. Такий "жест доброї волі", але не факт, що США перед цим діяли на повалення режиму. Ось такі важелі пливу США на Іран", - підкреслив Данилов.

Постачання Іраном зброї в Росію

РФ продовжує активно використовувати іранські дрони-камікадзе типу "Шахед" для атак території України. Натомість в Ірані хизуються, що "шахеди" змогли "змінити правила гри" війни в Україні. Хамзе Ґаландарі, голова відділу зовнішніх зв’язків міністерства оборони Ірану, заявив, що минулого року зброя іранського виробництва була ефективною, маючи на увазі безпілотники-камікадзе.

Також Росія розглядає можливість запуску виробництва іранських дронів у Білорусі.

Своєю чергою Сполучені Штати Америки бачать ознаки поглиблення російсько-іранського військового партнерства в намаганні Москви отримати нові партії Shahed. За оцінками Америки, Росія використала придбану партію з 400 дронів і прагне придбати додаткові безпілотники для застосування у війні в Україні.

Зокрема, маршрут Каспійським морем став частіше використовуватися для перевезення безпілотників, патронів і мінометних снарядів у співпраці між Іраном і РФ.

Україна також звинувачує Іран у постачанні озброєння росіянам. Так, Володимир Зеленський звернувся до іранського народу із закликом припинити підтримку російського терору в Україні. На що Іран вкотре відкинув звинувачення.

Вже 29 травня Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років. Документ передбачає повну заборону на торговельні операції з товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану й на послуги, що пов'язані з продажем, обслуговуванням, виробництвом таких товарів з резидентами країни. А також припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов'язаних із зазначеними вище операціями, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Ірану.

А 5 червня ЗМІ оприлюднили контракт на поставки зброї з Ірану до Росії, зокрема артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру. Зазначається, що договір на постачання боєприпасів укладено між міністерством оборони Ірану та російською державною військовою експортно-імпортною компанією АТ "Рособоронекспорт".






 

Новини
Економіка
Іран
США
Читайте також:
1 липня, 2023 субота
Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
3 липня, 2023 понедiлок
Серйозних наслідків я не очікую: ексголовний інженер Чорнобильської АЕС про можливий теракт окупантів на ЗАЕС
3 липня, 2023 понедiлок
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.44
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 липня
12:34
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: що з цінами на долар та євро
12:30
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО
12:24
Начальника Краматорського військкомату та підлеглих судитимуть за підробку документів для виїзду ухилянтів
12:23
Огляд
міжнародний огляд
Балістичні ракети Ірану можуть загрожувати Європі, мінні поля стримують контрнаступ ЗСУ, російський персонал покидає ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 4 липня
12:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що РФ руками Грузії вбиває Саакашвілі. Офіційний Тбілісі відреагував
12:20
Білий дім
У Білому домі знайшли білу речовину, схожу на кокаїн, - WP
12:17
Києво-Печерська лавра
Комісія Мінкульту прибула до Києво-Печерської лаври. Парафіяни УПЦ МП намагаються заблокувати її роботу
12:07
OPINION
Мирослава Барчук
Вікторія Амеліна - людина, що відразу ставала рідною
11:52
електромережі ЛЕП світло
Через ворожі обстріли без світла залишається частина мешканців 6 областей
11:50
біженці
На прихисток для українців країни Європи витратили понад €43 млрд
11:46
Росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, загинули двоє цивільних
11:38
вчитель гроші
Говорила на уроці російською: вчительку з Дніпра оштрафували на 3400 грн
11:24
книжки
"Потрібен хтось на кшталт Гемінгвея": експрезидент Польщі розповів про важливість боротьби з РФ на культурному фронті
11:20
суд
Сприяли ввезенню до України електроніки без сплати митних платежів у понад 14 млн грн: перед судом постануть двоє митників
11:17
Пропонував вдарити "кинджалами" по будівлі СБУ
Пропонував вдарити "кинджалами" по будівлі СБУ та оборонному заводу: у Миколаєві затримали зрадника-інформатора ФСБ
11:09
Олександр Кваснєвський
"Варіант, який треба брати до уваги:" експрезидент Польщі Кваснєвський припустив імовірність заморожування конфлікту в Україні
10:59
Ексклюзив
Карта. Донеччина/Запорізька область. 30\06\23
Перед селищем Приютне на Запоріжжі точаться позиційні бої, - капітан ЗСУ Прозапас
10:55
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Серед окупантів панує певна паніка, адже їхня максимальна брехня наразі зосереджена навколо Антонівського мосту, - Гуменюк
10:55
Оцінка українців свого добробуту практично не змінилася після повномасштабного вторгнення РФ, - опитування
10:50
нафта
Світові ціни на нафту піднялись до понад $75 за барель
10:46
Meta запустить конкурента Twitter - застосунок Threads
10:45
F-16
Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу, - голова військового комітету НАТО
10:37
крилата ракта "Калібр"
Ворог завів один із ракетоносіїв у Чорному морі до пункту базування: скільки "калібрів" напоготові
10:16
Росіяни вдарили по центру села на Чернігівщині: поранено трьох людей
10:10
Ексклюзив
Навколо Бахмута точаться бої, у яких ЗСУ зрізають ворожу "клішню", що нависає над містом, - Згурець
10:02
OPINION
Борислав Береза
Гроші закінчились. Сировинні доходи Росії обвалилися вдвічі
09:44
Оновлено
Росія
У РФ заявили про атаку дронів по території військового об'єкта та селищу поблизу аеропорту "Внуково" під Москвою
09:38
на фото: ЗСУ
Росія вдосконалила тактику щодо сповільнення контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка
09:32
на фото: наслідки обстрілу Росією Херсону
Уранці росіяни атакували Херсон, загинули двоє містян
09:17
напад з ножем
У Польщі затримали підозрюваного, який 1 липня вдарив ножем у груди українця
09:15
вибух зірки
Hubble показав спіральну галактику у сузір’ї Пегаса після вибуху наднової
09:09
Оновлено
Суми
Кількість загиблих через атаку ворожих безпілотників по житловому будинку в Сумах зросла до трьох 
08:44
Інфографіка
Окупанти
Росія втратила в Україні 770 солдатів, 32 артсистеми та 29 безпілотників за добу, - Генштаб ЗСУ
08:41
Китай та США
Китай обмежить експорт деяких матеріалів для виробництва мікросхем
08:01
OPINION
Орест Сохар
Путін політично не протягне і трьох місяців
07:39
Мелітополь
Окупанти мінують засіяні поля й ґрунтові дороги під Мелітополем
07:16
На 4 ділянках фронту - важкі бої, відбулось понад 40 бойових зіткнень протягом доби, - Генштаб
06:40
Вілла дружини очільника Київміськбуду
У дружини очільника "Київміськбуду" виявили віллу у Франції за €20 млн
06:28
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина і далі ветуватиме заявку Швеції на вступ до НАТО, поки всі вимоги не будуть виконані, - Ердоган
05:58
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Маск і Цукерберг очолили рейтинг багатіїв світу, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV