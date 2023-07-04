Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Триває підготовка неофіційної угоди між США та Іраном. Неофіційна, тому що конгрес США ніколи не затвердить угоду або повернення до старої угоди 2015 року. З травня місяця триває діалог між Перськими країнами, США та Іраном. З американцями йде діалог через посередників. Йдеться про те, що США готові розморозити частину активів, не вводити нові санкції в обмін на кілька речей: це збагачення урану не більше 60%, допуск спостережних місій МАГАТЕ до усіх центрифуг й друге - це замороження військової допомоги Ірану для Росії", - пояснив Данилов.

Експерт-міжнародник також додав, що колишній очільник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції сказав, що іранці отримали від американців повідомлення в якому йдеться, що США не розглядають питання повалення режиму Ірану.

"Тобто американці не будуть діяти проти режиму, який встановлено в Ірані. Такий "жест доброї волі", але не факт, що США перед цим діяли на повалення режиму. Ось такі важелі пливу США на Іран", - підкреслив Данилов.

Постачання Іраном зброї в Росію

РФ продовжує активно використовувати іранські дрони-камікадзе типу "Шахед" для атак території України. Натомість в Ірані хизуються, що "шахеди" змогли "змінити правила гри" війни в Україні. Хамзе Ґаландарі, голова відділу зовнішніх зв’язків міністерства оборони Ірану, заявив, що минулого року зброя іранського виробництва була ефективною, маючи на увазі безпілотники-камікадзе.

Також Росія розглядає можливість запуску виробництва іранських дронів у Білорусі.

Своєю чергою Сполучені Штати Америки бачать ознаки поглиблення російсько-іранського військового партнерства в намаганні Москви отримати нові партії Shahed. За оцінками Америки, Росія використала придбану партію з 400 дронів і прагне придбати додаткові безпілотники для застосування у війні в Україні.

Зокрема, маршрут Каспійським морем став частіше використовуватися для перевезення безпілотників, патронів і мінометних снарядів у співпраці між Іраном і РФ.

Україна також звинувачує Іран у постачанні озброєння росіянам. Так, Володимир Зеленський звернувся до іранського народу із закликом припинити підтримку російського терору в Україні. На що Іран вкотре відкинув звинувачення.

Вже 29 травня Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років. Документ передбачає повну заборону на торговельні операції з товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану й на послуги, що пов'язані з продажем, обслуговуванням, виробництвом таких товарів з резидентами країни. А також припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов'язаних із зазначеними вище операціями, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Ірану.

А 5 червня ЗМІ оприлюднили контракт на поставки зброї з Ірану до Росії, зокрема артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру. Зазначається, що договір на постачання боєприпасів укладено між міністерством оборони Ірану та російською державною військовою експортно-імпортною компанією АТ "Рособоронекспорт".











