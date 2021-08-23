США евакуювали з Афганістану 30 тис. людей, - Блінкен

Про це повідомляє Голос Америки.

Він заявив, що з початку евакуаційної кампанії було вивезено близько 30 тис. осіб, включаючи 8 тис. за останню добу. Це громадяни США і місцеві жителі

Блінкен зазначив, що адміністрація залучила авіакомпанії до перевезень людей з третіх країн, куди вони доставляються з Кабула.

"Ми уклали угоди приблизно з двома десятками країн на чотирьох континентах, які допомагають або незабаром допоможуть нам у вивезенні людей з Кабула", - сказав держсекретар.

Таліби вирушили в наступ на провінцію Панджшер - єдиний регіон, де вони не захопили владу.