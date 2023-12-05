США фінансують матеріали для будівництва захисту енергооб'єктів України
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд захисту енергооб'єктів від російських атак дронами та ракетами
Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у facebook.
Зазначається, що у межах проєкту енергетичної безпеки України, який фінансується урядом США, наша держава отримала першу партію металу розміром в 5 тисяч тонн, який вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах.
"Відсоток арматури у проєкті – один із найбільших по обсягу і вартості. Отримуємо метал у форматі благодійної допомоги. Це важливий внесок у захист енергетичної інфраструктури України та швидкого будівництва захисних споруд", - заявили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
Додають, що вже з березня поточного року навколо основної мережі Укренерго зводяться бетонні конструкції.
Також відзначається, що метал закуповується в українського виробника, а вже із виробництва він транспортується на будівництво. Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.
- 16 листопада Держдеп заявив про готовність США виділити пів мільярда доларів на енергосистему України.
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