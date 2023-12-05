США фінансують матеріали для будівництва захисту енергооб'єктів України

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у facebook.

Зазначається, що у межах проєкту енергетичної безпеки України, який фінансується урядом США, наша держава отримала першу партію металу розміром в 5 тисяч тонн, який вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах.

"Відсоток арматури у проєкті – один із найбільших по обсягу і вартості. Отримуємо метал у форматі благодійної допомоги. Це важливий внесок у захист енергетичної інфраструктури України та швидкого будівництва захисних споруд", - заявили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Додають, що вже з березня поточного року навколо основної мережі Укренерго зводяться бетонні конструкції.

Також відзначається, що метал закуповується в українського виробника, а вже із виробництва він транспортується на будівництво. Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.