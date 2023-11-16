"Путін зазнає невдачі": Держдеп заявив про готовність США виділити півмільярда доларів на енергосистему України

Про це повідомив під час пресбрифінгу помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході - ще $500 млн", - сказав він.

Паєтт додав, що ці кошти спрямовані головним чином на задоволення термінових потреб, зокрема пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення інфраструктури.

"Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі", - зазначив представник Держдепартаменту.

За його словами, США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою.