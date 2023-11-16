"Путін зазнає невдачі": Держдеп заявив про готовність США виділити півмільярда доларів на енергосистему України
США продовжать посилювати стійкість енергетичної системи України та планують виділити на її захист від атак Росії ще близько $500 млн
Про це повідомив під час пресбрифінгу помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, передає Укрінформ.
"Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході - ще $500 млн", - сказав він.
Паєтт додав, що ці кошти спрямовані головним чином на задоволення термінових потреб, зокрема пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення інфраструктури.
"Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі", - зазначив представник Держдепартаменту.
За його словами, США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру у відповідь на удари по українській енергосистемі взимку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе