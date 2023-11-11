Україна може вдарити по нафтогазовій інфраструктурі РФ у відповідь на атаки на енергомережі, - голова Міненерго
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру у відповідь на удари по українській енергосистемі взимку
Про це він сказав в інтерв'ю Politico.
Як розповів Галущенко у Вашингтоні, Росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України та, як очікується, посилить фізичні атаки, коли температура впаде, а люди більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків.
Коли міністра енергетики України запитали, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про "відповідь", якщо Росія посилить атаки, означати націлювання України на величезну нафтогазову інфраструктуру Росії, найбільший двигун її економіки, він відповів: "Це було б справедливо".
"Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру", - заявив Галущенко.
Міністр применшив ідею про те, що напад на здатність Росії видобувати або транспортувати нафту і газ призведе до стрибка цін, сказавши, що інші виробники можуть компенсувати пропозицію.
"Атаки на інфраструктуру не були б настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що це те паливо, яке можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися", - наголосив голова Міненерго.
Галущенко також заявив, що закликав офіційних осіб США запровадити санкції щодо російської атомної енергетики.
- Напередодні, 6 жовтня, Зеленський заявив, що цієї зими росіяни намагатимуться знищити українську енергосистему. За його словами, росіняи спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.
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