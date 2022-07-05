США готуються до великої війни в Європі, - політичний діяч Рашкін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Так, Джо Байден повністю заступився за Україну. Іншого такого президента я не можу зараз уявити. Оскільки потрібно, щоб це був літній та рішучий чоловік, який би не побоявся провести такі радикальні міри підтримки, як президент Байден. Всі суми, які США виділяють Україні з одної сторони не є всім тим, що потрібно українцям, а з іншої перевищують всі ті суми, які США надавали комусь з часів Другої світової війни", - пояснив Рашкін.

Політичний діяч перекований, що США готуються до великої війни в Європі.

"Якщо США збільшить допомогу Україні в 10 разів, то це вже буде означати, що американські солдати знаходяться в Україні. Деякі люди помиляються, якщо вважають, що Путін може досягти своїх цілей за допомогою війни. В той же момент багато хто розуміє, що з Путіним не можна домовитись. Він не хоче чогось, він хоче все. Це людина, яка не виконує жодних домовленостей, вбиває людей в Україні та Росії. Тому всі в США підтримують Україну, оскільки розуміють, що Путін не зупиниться. Якщо Путін наважиться напасти на одну з країн НАТО, то це призведе до конфлікту нового рівня. І ми бачимо, що США готуються до цього. Все видно по діях. Коли до Європи перекидають понад 100 тис. американських солдатів, то зрозуміло, що США готуються до великої війни", - додав він.

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