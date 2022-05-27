Про це пише AP.

За словами грецького посадовця, після "судового втручання американської влади щодо вантажу корабля" триває процес за рахунок уряду США для "передачі" нафти з порту Каристос на острові Евія в Егейському морі. Речник міністерства юстиції у Вашингтоні та посольство США в Афінах відмовилися від коментарів.

Грецькі ЗМІ пишуть, що танкер перевозив понад 100 тис. тонн іранської нафти, що порушує санкції ЄС і США проти Ірану. Влада Греції конфіскувала його 15 квітня біля Каритоса. У той час судно було під російським прапором, перевозило 19 росіян і називалося "Лана".

Берегова охорона Греції пояснила, що танкер конфіскували через підозри в порушенні ним санкцій проти РФ через війну проти України. Обмеженн включають заборону на експорт і імпорт товарів, доступ російських суден до портів ЄС.

За кілька днів танкер звільнили, але залишили біля Каристоса. У травні танкер змінив російський прапор на іранський.

Іранські державні медіа повідомили, що МЗС Ірану викликало голову дипмісії Греції через конфіскацію судна. Інформаційне агентство IRNA написало, що танкер затримали під тиском США, а іранському міністерстві назвали такі дії "міжнародним піратством".

8 квітня країни Європейського союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Росії, серед них - й ембарго ЄС на імпорт вугілля у відповідь на вторгнення РФ до України. Санкції також передбачають європейських закриття портів для торгових суден Росії та заборону російському вантажному транспорту на в'їзд до ЄС.

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