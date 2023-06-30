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США можуть надати Україні ракети ATACMS для звільнення Криму, - військовий експерт Бадрак

30 червня, 2023 п'ятниця
14:18
Війна з Росією HIMARS з ATACMS

Президент США Джо Байден розглядає варіант надання Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS, які дозволять українському війську ефективно боротися з російськими силами у Криму

Про це інформує директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Відсутність оперативно-тактичних ракет та бойових літаків західного виробництва робить наступ Сил оборони України надто ризикованим. Однак існує чимало ознак, що президента Байдена, який понад усе боїться прямого зіткнення НАТО з РФ, такий ризик донедавна влаштовував, а сам він був готовий відмовитися від підтримки України у звільненні Криму", - нагадує автор і додає, що саме у цьому була причина відмови американського лідера від передачі оперативно-тактичних ракет ATACMS.

Йдеться про обстріл військових об’єктів в Криму, знищення колони противника під Енергодаром та усунення командних пунктів на відстані до 80 км.

Однак невдалий переворот Пригожина змусив Захід помітити слабкість російського диктатора Володимира Путіна, а його втеча з Москви та зміна риторики перед реальною небезпекою свідчать про можливість звільнення Криму та Донбасу у 2023 році - якщо Україна отримає ракетну підтримку, вважає експерт.

"Як очікується, Байден може прийняти рішення найближчими днями, що миттєво "розблокує" ракетну опцію в Німеччині, і Україна на додаток до британських крилатих ракет Storm Shadow отримає німецькі аналоги Taurus із радіусом дії до 400-500", - наголосили у ЦДАКР.

НАТО може дати Україні 200-300 ракет ATACMS та 48 F-16 або F-18. Це компенсує зношеність та обмеженість літаків Су-24.

"У Байдена чудово розуміють, що українська армія діє в умовах підвищених ризиків та вже стала заручницею великої політики - коли, з одного боку, наявна ретельно підготовлена, глибоко ешелонована оборона російських угруповань, а з іншого, в Європі вже почали говорити про серйозний тиск на Київ у бік заморожування війни та початку мирних переговорів з Москвою в разі, якщо наступ захлинеться через три-чотири місяці", - пише директор Центру і підсумовує, що для досягнення успіху командування української армії мусить пожертвувати підготовленим особовим складом, аби надолужити відсутність оперативно-тактичних ракет і літаків.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS.

21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

The Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS

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російська армія
Джо Байден
окуповані території
окупанти
США
допомога США Україні
зброя для України
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