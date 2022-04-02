США надає Україні засоби для захисту від ймовірних атак хімічною зброєю з боку Росії
США передають Україні обладнання на випадок, якщо Росія застосує хімічну або біологічну зброю
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Reuters.
Вона заявила, що поставки надаються уряду України на тлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може використати таку зброю.
"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальні засоби та матеріали, які можуть бути розгорнуті, у разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї", - сказала вона.
- Нагадаємо, США також відреагували на вибухи у Бєлгороді.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе