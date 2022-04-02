США надає Україні засоби для захисту від ймовірних атак хімічною зброєю з боку Росії

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Reuters.

Вона заявила, що поставки надаються уряду України на тлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може використати таку зброю.

"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальні засоби та матеріали, які можуть бути розгорнуті, у разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї", - сказала вона.

Нагадаємо, США також відреагували на вибухи у Бєлгороді.

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