США надасть військову допомогу Тайваню на понад $100 млн

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що закон США вимагає, щоб Вашингтон надав Тайваню кошти на самозахист, і адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла активізувати взаємодію з островом.

Наразі невідомо, чи контракт підписано або завершено переговори. Однак Міністерство оборони Тайваню заявило, що угода має "набути чинності" протягом місяця.

Тайвань запросив допомогу, включаючи запасні та ремонтні частини для танків і бойових машин, технічну та матеріально-технічну підтримку уряду США та підрядників.

Штати підтримують лише неофіційні відносини з Тайбеєм.

Нагадаємо, у травні Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.

У Китаї заявили, що почнуть війну, якщо Тайвань проголосить незалежність

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