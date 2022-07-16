США надасть військову допомогу Тайваню на понад $100 млн
США схвалили потенційний продаж військово-технічної допомоги Тайваню на суму близько $108 млн
Про це повідомляє Reuters.
Видання пише, що закон США вимагає, щоб Вашингтон надав Тайваню кошти на самозахист, і адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла активізувати взаємодію з островом.
Наразі невідомо, чи контракт підписано або завершено переговори. Однак Міністерство оборони Тайваню заявило, що угода має "набути чинності" протягом місяця.
Тайвань запросив допомогу, включаючи запасні та ремонтні частини для танків і бойових машин, технічну та матеріально-технічну підтримку уряду США та підрядників.
Штати підтримують лише неофіційні відносини з Тайбеєм.
- Нагадаємо, у травні Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.
- У Китаї заявили, що почнуть війну, якщо Тайвань проголосить незалежність
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