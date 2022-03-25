США назвали позицію Індії щодо України "незадовільною", але очікуваною
У США заявили, що позиція Індії в ООН щодо кризи в Україні була "незадовільною", але також не дивною, враховуючи її історичні відносини з Росією
Про це сказала директорка із Індо-Тихоокеанського регіону Ради національної безпеки Білого дому Міра Рапп-Хупер, повідомляє Reuters.
На онлайн-форумі, організованому Вашингтонською школою передових міжнародних досліджень, вона заявила, що Індії потрібні альтернативи продовженню тісних зв'язків з Росією.
"Я думаю, що ми, безумовно, всі визнаємо та погодимося з тим, що, коли справа доходить до голосування в ООН, позиція Індії щодо поточної кризи, м’яко кажучи, була незадовільною. Але це також не дивно", - сказала Рапп-Хупер.
Зазначається, що Індія має давні відносини з Москвою, яка залишається основним постачальником її оборонного обладнання. Країна уникала засудження дій Росії в Україні і утрималася під час голосування Ради Безпеки ООН з цього питання.
За словами Рапп-Хупер, Вашингтону та його союзникам необхідно переглянути свої ланцюги постачань і подумати про те, як вони можуть допомогти країнам, що розглядають можливість заміни російських оборонних систем.
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