США назвали позицію Індії щодо України "незадовільною", але очікуваною

Про це сказала директорка із Індо-Тихоокеанського регіону Ради національної безпеки Білого дому Міра Рапп-Хупер, повідомляє Reuters.



На онлайн-форумі, організованому Вашингтонською школою передових міжнародних досліджень, вона заявила, що Індії потрібні альтернативи продовженню тісних зв'язків з Росією.



"Я думаю, що ми, безумовно, всі визнаємо та погодимося з тим, що, коли справа доходить до голосування в ООН, позиція Індії щодо поточної кризи, м’яко кажучи, була незадовільною. Але це також не дивно", - сказала Рапп-Хупер.



Зазначається, що Індія має давні відносини з Москвою, яка залишається основним постачальником її оборонного обладнання. Країна уникала засудження дій Росії в Україні і утрималася під час голосування Ради Безпеки ООН з цього питання.



За словами Рапп-Хупер, Вашингтону та його союзникам необхідно переглянути свої ланцюги постачань і подумати про те, як вони можуть допомогти країнам, що розглядають можливість заміни російських оборонних систем.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb