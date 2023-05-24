США не можуть одноосібно передати російські активи Україні, - експерт-міжнародник Осипенко
Експерт-міжнародник Руслан Осипенко вважає, що США не зможуть передати Україні для відбудови російські заморожені активи
Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо”
"Давайте будемо чесні та визнаємо, що не існує чітких механізмів передачі заморожених активів Росії. Навіть у спільній заяві G7 йдеться про те, що вони змусять РФ відшкодувати збитки Україні, а не передадуть нам всі заморожені російські активи", - пояснив Осипенко.
Експерт наголосив, що існує ряд причин чому США не можуть передати Україні російські заморожені активи.
"США не можуть одноосібно передати Україні російські заморожені активи. Не можуть вони цього зробити з багатьох причин. По-перше, якщо вони створять такий прецедент, то ставлять під сумнів основні постулати захисту приватної власності. А вони є основною рушійною силою, яка захищає це право. По-друге, в США зберігаються активи багатьох держав і разі передачі активів РФ, Вашингтон може втратити право зберігати фінанси інших країн", - додав він.
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