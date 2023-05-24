Група конгресменів США закликала Байдена передати Україні заморожені активи Центробанку РФ
Конгресмени США на чолі з Адамом Шиффом та Браяном Фіцпатріком закликали президента Джо Байдена передати Києву заморожені у зв'язку із санкціями активи російського Центробанку
Про це повідомляє Голос Америки.
"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти... ми закликаємо вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", - йдеться у зверненні до президента США.
Зазначається, що ціна війни, розв'язаної Москвою в Україні, є значною - як з погляду людських життів, так і з погляду фінансових ресурсів. Згідно з нещодавньою оцінкою, поточні бюджетні потреби України оцінюються у 5 мільярдів доларів на місяць, а відновлення стане масштабним заходом, який, як очікується, коштуватиме 411 мільярдів доларів протягом 10 років.
Конгресмени зазначили, що міжнародній спільноті зрозуміло, хто є агресором і хто має нести витрати цієї війни - це Росія.
Американські законодавці у своєму листі посилаються на можливості, передбачені в законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, і минулі прецеденти, такі як переведення президентом Джорджем Бушем-молодшим 1,7 мільярда доларів із коштів уряду Іраку для компенсації жертвам тероризму.
- Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії – як приватних, так і державних – для відбудови України.
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