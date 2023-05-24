Про це повідомляє Голос Америки.

"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти... ми закликаємо вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", - йдеться у зверненні до президента США.

Зазначається, що ціна війни, розв'язаної Москвою в Україні, є значною - як з погляду людських життів, так і з погляду фінансових ресурсів. Згідно з нещодавньою оцінкою, поточні бюджетні потреби України оцінюються у 5 мільярдів доларів на місяць, а відновлення стане масштабним заходом, який, як очікується, коштуватиме 411 мільярдів доларів протягом 10 років.

Конгресмени зазначили, що міжнародній спільноті зрозуміло, хто є агресором і хто має нести витрати цієї війни - це Росія.

Американські законодавці у своєму листі посилаються на можливості, передбачені в законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, і минулі прецеденти, такі як переведення президентом Джорджем Бушем-молодшим 1,7 мільярда доларів із коштів уряду Іраку для компенсації жертвам тероризму.