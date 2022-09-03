США не видають візи Лаврову та делегації РФ для участі у заходах ООН

Про це повідомляє Reuters.

У листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, який опинився в розпорядженні агентства, постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив, що це "викликає тривогу", оскільки протягом останніх декількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян, делегатів на інші заходи ООН.

Представник Держдепу заявив агентству, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країни перебування ООН, додавши, що візові записи є конфіденційними, тому США не можуть коментувати окремі випадки.

"Щороку ми обробляємо сотні віз для делегатів Російської Федерації на заходах ООН", - сказав представник Держдепу.

Він також зазначив, що заявки мають подаватися якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку. За його словами, це особливо важливо через необґрунтовані дії РФ проти посольства США в Росії, в тому числі через примусове звільнення дипломатів у Москві.

Представник зазначив, що РФ "серйозно обмежила штат і, отже, можливості по обробці віз".

Відзначимо, що зустріч високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбудеться 20 вересня.

Нагадаємо, Росія попросила США видати візу для Лаврова, щоб той взяв участь у сесії Генасамблеї ООН ще у середині серпня.

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