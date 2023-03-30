США не виявили "жодних серйозних порушень", пов’язаних із допомогою Україні
Попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої США, ознак серйозних порушень не виявлено
Про це на спеціальному засіданні в Сенаті США в середу заявила виконувачка обов’язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла, повідомляє "Європейська правда".
За словами представниці USAID, з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати створили кількарівневу систему контролю за американською допомогою Україні та провели роз’яснювальну роботу щодо того, як можна повідомити про підозри порушень.
Анджарелла зазначила, що з початку відповідної діяльності офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, пов'язані з Україною, "що на 556% більше, ніж за попередні одинадцять місяців".
"На сьогоднішні ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов'язаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID", – підкреслила війна.
Виконувачка обов’язки генінспектора USAID пізніше розповіла, що її офіс наразі здійснює два відкриті розслідування щодо можливого зловживання американською допомогою і ще п’ять – перебувають на стадії попереднього розслідування.
Вона розповіла про випадок, коли могло виникнути потенційне зловживання в межах тендерних процедур, про яке повідомив "один із великих американських підрядників, що працюють в Україні", та в цьому випадку до порушення справа не дійшла – його було попереджено.
"Серйозні висновки будуть зроблені після процесу ретельного розслідування або аудиту, … тож на сьогодні ми не підтвердили жодного звинувачення", – підкреслила Анджарелла.
- Нагадаємо, в Україні відбулися вже декілька інспекцій щодо використання коштів США і жодна з них не підтвердила суттєвих зловживань. Натомість українська влада бере активну участь у взаємодії зі Сполученими Штатами на багатьох рівнях, щоби забезпечити прозорість і підзвітність використання мільярдних коштів американських платників податків, наданих українцям.
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