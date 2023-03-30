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США не виявили "жодних серйозних порушень", пов’язаних із допомогою Україні

30 березня, 2023 четвер
01:23
Економіка USAID

Попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої США, ознак серйозних порушень не виявлено

Про це на спеціальному засіданні в Сенаті США в середу заявила виконувачка обов’язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла, повідомляє "Європейська правда".

За словами представниці USAID, з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати створили кількарівневу систему контролю за американською допомогою Україні та провели роз’яснювальну роботу щодо того, як можна повідомити про підозри порушень.

Анджарелла зазначила, що з початку відповідної діяльності офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, пов'язані з Україною, "що на 556% більше, ніж за попередні одинадцять місяців".

"На сьогоднішні ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов'язаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID", – підкреслила війна.

Виконувачка обов’язки генінспектора USAID пізніше розповіла, що її офіс наразі здійснює два відкриті розслідування щодо можливого зловживання американською допомогою і ще п’ять – перебувають на стадії попереднього розслідування.

Вона розповіла про випадок, коли могло виникнути потенційне зловживання в межах тендерних процедур, про яке повідомив "один із великих американських підрядників, що працюють в Україні", та в цьому випадку до порушення справа не дійшла – його було попереджено.

"Серйозні висновки будуть зроблені після процесу ретельного розслідування або аудиту, … тож на сьогодні ми не підтвердили жодного звинувачення", – підкреслила Анджарелла.

  • Нагадаємо, в Україні відбулися вже декілька інспекцій щодо використання коштів США і жодна з них не підтвердила суттєвих зловживань. Натомість українська влада бере активну участь у взаємодії зі Сполученими Штатами на багатьох рівнях, щоби забезпечити прозорість і підзвітність використання мільярдних коштів американських платників податків, наданих українцям.
війна з Росією
США
допомога Україні
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