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США оголосили про додаткову гуманітарну допомогу Україні на $205 млн

16 червня, 2023 п'ятниця
18:12
Війна з Росією Ентоні Блінкен

Сполучені Штати виділили додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 205 мільйонів доларів на підтримку українського народу, який постраждав від війни Росії проти України

Про це 16 червня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що ця допомога включає постачання їжі, безпечної питної води, послуг забезпечення безпеки, освіти, засобів для життя, юридичної допомоги, доступного притулку, медичного обслуговування та багато іншого.

"Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок із членами сім'ї, які були розлучені, і, коли це можливо, сприяють возз'єднанню сім'ї", - йдеться у повідомлені.

  • 13 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.

Світ
Україна
США
Ентоні Блінкен
допомога США Україні
Світ про Україну
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