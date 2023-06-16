США оголосили про додаткову гуманітарну допомогу Україні на $205 млн

Про це 16 червня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що ця допомога включає постачання їжі, безпечної питної води, послуг забезпечення безпеки, освіти, засобів для життя, юридичної допомоги, доступного притулку, медичного обслуговування та багато іншого.

"Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок із членами сім'ї, які були розлучені, і, коли це можливо, сприяють возз'єднанню сім'ї", - йдеться у повідомлені.