Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Офіційні особи США загалом розглядають нещодавню активність України як доказ того, що типи зброї та розвідувальні дані, які Захід надає Україні в останні місяці, були достатньо ефективними. Дехто з посадовців застерігає, що рано називати стрімкий контрнаступ в Україні поворотним пунктом у війні, бо Росія далеко не вичерпала своїх військових можливостей.

Недавно Україна попросила у США далекобійні ракетні системи ATACMS, але дехто з офіційних осіб не вірять, що ситуація на фронті змінилася настільки, щоб виправдати різку зміну стратегії.

Тобто наразі США не схильні надавати українським силам армійські тактичні ракетні системи дальнього радіуса дії, також відомі як ATACMS.

Правда, наголошують джерела CNN, деякі американські військові чиновники також визнали, що системи, які наразі вважаються надто ескалаційними, як, наприклад, літаки F-16, зрештою можуть бути надані Україні. Але ці ж джерела попереджають, що таке рішення є, ймовірно, питанням далекого майбутнього, і не пов’язане з недавніми успіхами України.

15 вересня росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу.

Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo, в яких раніше відмовила.

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