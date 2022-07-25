США передадуть Україні ракету, якої ще немає в американській армії. Колонка Сергія Згурця

Польща - найбільший донор танків для України

Польща вкотре демонструє, що вона є надійним партнером в боротьбі з РФ у наших зусиллях перемагати ворога. Сьогодні стало відомо, що Польща вже відправила до України значну партію танків РТ-91 Twardy. З лютого до червня ми вже отримали десь понад 300 танків від наших партнерів. З них – 236 були польськими танками і вони уже воюють. Сама Польща в очікуванні нових зразків, які мають замінити танки, які вона передає Україні – німецьких Leopard та американських Abrams в старих і найновійших версіях. Також вона очікує на полонізацію нової версії південнокорейського танку К2.

Twardy – це польська модернізація Т-72. Цей процес відбувався з 1995 до 2002 рік. Усього було виготовлено 232 танки такого типу. На них стоїть нова система управління вогнем, яка має тепловізор, лазерний далекомір та балістичний обчислювач. Все це дозволяє бачити ворога на значній дальності та влучніше вести вогонь. Також там замінений двигун на більш потужний, який дає бути танку більш рухливим. Він більш захищений - на танку стоїть система динамічного захисту – вона побудована на тому, що використовується польська розробка і танк на 30-70% більш живучіший, ніж його попередник.

Чому я кажу про динамічний захист? Попередні версії танків Т-72, які ми отримали від Польщі, взагалі були без нього. За короткий час ми отримали модуль динамічного захисту, і ці танки уже воюють на фронті і показують, що захист достатньо надійний. Танки Twardy є більш влучні, потужні та захищені.

Росія шукає варіанти поновлення запасів танків та безпілотників

На сьогодні в Україні знищено 1700 російських танків – це майже половина з 3500 танків, які були в бойовому складі армії РФ, що заходили на територію України. Тепер росіяни вимушені шукати будь-які варіанти, витягуючи з запасів старі танки Т-62 і шукати варіанти ремонту або посилення бойових можливостей, але ми впевнені, що на полі бою - це не матиме жодного сенсу.

Окрім танків, ворог починає шукати безпілотники. У зведеннях Генштабу повідомляється, що на сьогодні знищено 719 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Це колосальна цифра. У РФ було лише 1000 екземплярів БПЛА "Орлан" і десь на травень уже 600 з них були знищені. Це означає, що артилерія РФ не має очей, ці безпілотники були базовими для розвідки цілей на полі бою і Росія намагається компенсувати колосальні втрати від ЗСУ.

Вчора всі обговорювали повідомлення українських ЗМІ, що Росія завершила переговори з Іраном щодо поставок ударних комплексів Shahed 129 і вони відправляються Каспійським морем на кораблях. Якщо це правда, то ми можемо привітати РФ з вступом у клуб "елітних" країн, як Венесуела та Ефіопія. Лише туди Іран здійснював експортні поставки своїх дронів і вони не були ні успішними, ні відомими. Ми маємо розуміти, що Іран з 1979 року під санкціями. Будь-який експорт товарів подвійного призначення туди заборонений. Ні про які сучасні тепловізори чи системи захищеного зв’язку мова не йде. Треба розуміти те, що будь-який дрон – це не тільки планер, який можна показати на відео. До речі, Іран неодноразово був пійманий на тому, що він домальовує до дронів оптичні станції. Вважати, що такі дрони можуть бути кращими, ніж те, що ми уже збиваємо у великих кількостях - неправильно. За західною аналітикою, мова йде не більше, ніж 40 штук, бо інші джерела вказують цифри у 20-30. Декларується здатність польотів до 24 годин і дальність зв’язку до 300 км або більше. Треба зважати і на його великі габарити – як мішені для наших зенітно-ракетних комплексів, то це така ж звичайна ціль як у нас на полігоні. Його знищення не буде мати складність для ЗСУ в принципі. При його фактичному використанні зафіксовані втрати і навіть проти значно гіршого ППО у сирійських повстанців, або він падає самостійно як це було на кордоні з Пакистаном.

Україна отримає ракету, якої ще немає на озброєнні в США

Міністр оборони Резніков сказав про те, що українська армія буде переозброєна новими зразками і деякі з них озвучені як сенсаційні. Україна отримає протирадіолокаційну ракету, якої нема ще на озброєнні. Її немає в списку нової військової допомогти від США на $270 млн, але є цікава річ як додаткові ракети до HIMARS, проте нсеред них теж немає такої ракети. З 2018 року велась розробка спеціальної головки самонаведення для ракет, які використовує HIMARS для того, щоб вони могли знищувати радари ППО та контрбатарейні радари. Ця розробка була профінансована з 2019 року і її термін готовності – 2023 рік.

Ми будемо першим користувачем та проводити його найкращі у світі випробування, а це говорить про справжню довіру Вашингтону Україні, бо передається секретна зброя, якої ще немає на озброєнні у армії США, для того, щоб ми її відтестували на реальному полі бою проти країни, яка має доволі просунуту ППО. Це один із найголовніших сюрпризів цього пакету допомоги. Також сюди треба додати 580 боєприпасів Phoenix Ghost, які взагалі втаємничені. Їхній опис складається з приблизних характеристик, які не дають зрозуміти навіть призначення боєприпасів. Є лише теорії. Якщо ця "пташка" може знаходитися у повітрі 6 годин і щось знищити, то це вже суперзброя. Це найбільш втаємничений баражуючий боєприпас, який використовують ЗСУ.

ЗСУ навчатимуться керувати одним із найкращих танків в світі - Leopard 2

Ще одна новина – мова йде про перемовини щодо того, щоб українські військові починали опановувати німецький танк Leopard 2. Ці машини були передані однією із неназваних країн і навчання будуть проходити у Балтії для того, щоб коли буде прийнято рішення про передачу танків. Це один із найкращих і найсучасніших зразків танків в світі, який має унікальні характеристики щодо бойової здатності. Для нього декларується здатність вести вогонь на дальність до 5 км на ходу і з цієї дальності він може пробивати будь-який російський танк. Його броня дозволяє витримувати боєприпаси від 125 рашистських гармат з відстані до 2,5 км. Його конкурентів можна перелічити просто на пальцях – це, наприклад, американський Abrams. Коли рішення про передачу буде прийнято, ми будемо готові до його експлуатації.

Україна готує інфраструктуру для передачі винищувачів F-16

Щодо авіації – Резніков зазначив, що наші аеродромні служби знайшли шляхи для того, щоб покращити інфраструктуру злітно-посадкових смуг для того, щоб приймати західні повнорозмірні винищувачі, в першу чергу – F-16. Було прийнято стратегічне рішення не шукати літак під наші специфічні умови, а полагодити і привести до ладу всю аеродромну інфраструктуру. Це дає вибір з 5-6 літаків.

Німецькі зенітні САУ Gepard не змінять ситуацію на фронті

Очікувати, що Gepard щось змінять на полі бою не варто. Це системи 70-х років, у неї дальність вогню лише 3,5 км, це на 1,5 км менше, ніж може здійснювати боєць з переносного ракетно-зенітного комплексу Stinger, який на плечі розміщується, Gepard ще має радар, а використання радару на передовій перетворює установку на ялинку, яка всім помітна.

Україна перемагає Росію за допомогою технологій, а не кількості військових

Хочеться згадати і про баражуючий боєприпас, який ми уже використовуємо на полі бою. Це польські Warmate. Ці БПЛА були передані польською компанією і вони спроможні бути в повітрі до 40 хвилин і знищувати ворога за допомогою різних типів бойових частин – уламково-фугасною і кумулятивною. До речі, вони будуть закуповуватися далі для української армії і зараз ми маємо цілий спектр сучасних видів озброєння, які спроможні змінити картину на полі бою через використання асиметричних підходів – коли ми перемагаємо ворога не за рахунок кількості особового складу, а за допомогою нових ефективних технологій, які ми отримуємо від західних партнерів.