Про це повідомляє Центральне командування ВМС США.

Так, американські підрозділи Bataan ARG і 26th MEU доставляють до регіону додаткові авіаційні та військово-морські засоби, а також військовослужбовців ВМС США задля "великої гнучкості і морських можливостей 5-го флоту США".

У відомстві зазначили, що район операцій 5-го флоту охоплює приблизно 2,5 мільйона квадратних миль водного простору і включає Аравійську затоку, Оманську затоку, Червоне море, частини Індійського океану і три критичні точки в Ормузькій протоці, Суецькому каналі та протоці Баб ель-Мандеб.

Десантний корабель може нести понад 20 вертольотів та літаків, у тому числі конвертоплани MV-22 Osprey та штурмовики AV-8B Harrier, а також кілька десантних катерів. А десантний корабель USS Carter Hall також підтримує ведення операцій для різних гелікоптерів, тактичних транспортних засобів та десантних катерів.

Як пише The Hill, представник 5-го флоту США командир Тім Гокінс заявив, що названі підрозділи надають "значної оперативної гнучкості та потужності, оскільки ми працюємо разом з міжнародними партнерами для стримування дестабілізаційної діяльності та деескалації регіональної напруженості, викликаної переслідуваннями Іраном і захопленням торгових судів на початку цього року".

Захоплення Іраном нафтових танкерів

У квітні військово-морські сили Ірану захопили нафтовий танкер під прапором Маршаллових Островів в Оманській затоці. На це 5-й флот ВМС США заявив, що дії Ірану "суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність". І що Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер.

Згодо іранська сторона захопила ще одне судно - цього разу під прапором Панами.

У липні після чергового нападу Ірану на нафтовий танкер Пентагон вирішив направити на Близький Схід додаткові винищувачі F-35 та F-16.

Натомість міністр оборони США Ллойд Остін також наказав відправити в регіон військові кораблі, підрозділ морської піхоти та десантну групу.