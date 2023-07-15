США відправлять F-16 для захисту кораблів у Перській затоці від іранських захоплень
Сполучені Штати відправлять винищувачі F-16 до Ормузької протоки, щоб захистити кораблі від іранських захоплень
Про це заявив високопоставлений чиновник оборони США, пише Associated Press.
Зазначається, що за словами чиновника, Сполучені Штати відправлять винищувачі F-16 в регіон Перської затоки цими вихідними, щоб посилити штурмовики A-10, які патрулювали там понад тиждень.
"Цей крок був зроблений після того, як минулого тижня Іран спробував захопити два нафтові танкери поблизу протоки, відкривши вогонь по одному з них", - йдеться у повідомленні.
Військово-морські сили США заявили, що в обох випадках іранські військово-морські кораблі відступили, коли на місце події прибув ракетний есмінець USS McFaul.
До того ж представник оборонного відомства сказав, що Сполучені Штати розглядають низку військових варіантів протидії посиленню російської агресії в небі над Сирією, яка ускладнила спроби завдати удару по лідеру угруповання "Ісламська держава" минулих вихідних.
Водночас чиновник відмовився розповісти деталі варіантів, але сказав, що США не поступляться жодною територією та продовжуватимуть виконувати польоти в західній частині країни з місіями проти Ісламської держави.
- 3 червня командувач ВМС Ірану Шахрам Ірані заявив, що Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Катар та Ірак планують сформувати військово-морський альянс.
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