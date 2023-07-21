Остін наказав відправити сили морської піхоти та додаткові військові кораблі до вод Близького Сходу
Сполучені Штати Америки відправляють додаткові сили морської піхоти та військові кораблі на Близький Схід у зв'язку зі зростанням напруги з Іраном
Про це інформує Politico.
Міністр оборони Штатів Ллойд Остін видав наказ про розгортання експедиційного підрозділу морської піхоти та десантної групи у близькосхідних водах через недавні спроби Ірану захопити кораблі. Експедиційний підрозділ морської піхоти (MEU) зазвичай складається з близько 2 тисяч бійців, які перевозяться на трьох десантних кораблях, здатних запускати вертольоти та плавзасоби.
"Центральне командування США прагне захищати свободу судноплавства в нашій зоні відповідальності, яка включає деякі з найважливіших водних шляхів у світі. Ці додаткові сили забезпечують унікальні можливості, які разом з нашими країнами-партнерами в регіоні додатково захищають вільний потік міжнародної торгівлі та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок, а також стримують іранську дестабілізаційну діяльність у регіоні", - заявив очільник Центрального командування генерал Майкл "Ерік" Курілла.
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Оголошення було зроблено кілька днів після розгортання Пентагоном винищувачів F-35 і F-16, а також есмінця USS Thomas Hudner. Повідомляється, що Іран атакував, захопив або намагався захопити майже 20 торгових суден у цьому районі.
Раніше цього місяця іранські військові намагалися захопити два нафтових танкери біля Ормузької протоки, стратегічного і вузького проходу, через який проходить 20% всієї сирої нафти.
- 25 травня Іран заявив, що успішно випробував нову балістичну ракету з радіусом дії 2000 км. Тегеран стверджує, що його зброя здатна досягти Ізраїлю та баз США в регіоні.
- 7 червня Мінфін Сполучених Штатів запровадив санкції проти семи фізичних осіб і шести організацій в Ірані, Китаї та Гонконзі, які сприяли розвитку іранської програми зі створення балістичних ракет.
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