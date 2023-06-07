США запровадили санкції проти осіб та організацій, які сприяли розвитку ракетної програми Ірану
Мінфін Сполучених Штатів запровадили санкції проти семи фізичних осіб і шести організацій в Ірані, Китаї та Гонконзі, які сприяли розвитку іранської програми зі створення балістичних ракет
Про це повідомляє міністерство фінансів США.
Ця мережа проводила фінансові транзакції та сприяла закупівлі чутливих і критичних частин і технологій для ключових учасників розробки балістичних ракет Ірану.
"Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати незаконні транснаціональні мережі закупівель, які таємно підтримують іранське виробництво балістичних ракет та інші військові програми", - заявив заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Зазначається, що поставки проводилися для міністерства оборони й матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL), а також його дочірніх організацій - Parchin Chemicals Industries (PCI), Aerospace Industries Organization (AIO), Iran Electronics Industries (IEI) і P.B. Sadr.
У заяві міністерства фінансів аташе Ірану з питань оборони в Пекіні Давуд Дамгані звинувачується у координації військових закупівель з Китаю для іранських кінцевих користувачів, включаючи дочірні компанії міністерства оборони та тилу збройних сил Ірану.
Також серед тих, хто потрапив під санкції, є Hong Kong Ke.Do International Trade та китайська Qingdao Zhongrongtong Trade Development, які мінфін США звинуватив у продажу Ірану кольорових металів подвійного призначення.
- 25 травня Іран заявив, що успішно випробував нову балістичну ракету з радіусом дії 2000 км. Тегеран стверджує, що його зброя здатна досягти Ізраїлю та баз США в регіоні.
- 6 червня Іран представив балістичну ракету, яку офіційні особи назвали своєю першою гіперзвуковою балістичною ракетою вітчизняного виробництва.
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