Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Ця мережа проводила фінансові транзакції та сприяла закупівлі чутливих і критичних частин і технологій для ключових учасників розробки балістичних ракет Ірану.

"Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати незаконні транснаціональні мережі закупівель, які таємно підтримують іранське виробництво балістичних ракет та інші військові програми", - заявив заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Зазначається, що поставки проводилися для міністерства оборони й матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL), а також його дочірніх організацій - Parchin Chemicals Industries (PCI), Aerospace Industries Organization (AIO), Iran Electronics Industries (IEI) і P.B. Sadr.

У заяві міністерства фінансів аташе Ірану з питань оборони в Пекіні Давуд Дамгані звинувачується у координації військових закупівель з Китаю для іранських кінцевих користувачів, включаючи дочірні компанії міністерства оборони та тилу збройних сил Ірану.

Також серед тих, хто потрапив під санкції, є Hong Kong Ke.Do International Trade та китайська Qingdao Zhongrongtong Trade Development, які мінфін США звинуватив у продажу Ірану кольорових металів подвійного призначення.