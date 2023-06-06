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Іран представив свою першу гіперзвукову балістичну ракету

6 червня, 2023 вiвторок
11:03
Світ Іран

6 червня Іран представив те, що офіційні особи назвали своєю першою гіперзвуковою балістичною ракетою вітчизняного виробництва

Про це інформує Reuters з посиланням на офіційне інформаційне агентство IRNA.

Іранські держЗМІ опублікували фотографії гіперзвукової ракети Fattah ("Фаттах") на церемонії, в якій взяли участь президент Ібрагім Рахісі та командири елітного іранського Корпусу вартових ісламської революції.

"Гіперзвукова ракета з високоточним наведенням Fattah має дальність 1400 км і здатна пробити всі захисні щити", - цитують іранські державні ЗМІ главу гвардійських повітряно-космічних сил Аміралі Хаджизаде.

Повідомляється, що гіперзвукові ракети можуть летіти як мінімум в п'ять разів швидше швидкості звуку і по складній траєкторії, що ускладнює їх перехоплення. Торік Ісламська Республіка заявила, що побудувала гіперзвукову балістичну ракету, яка може маневрувати в атмосфері й поза нею.

Державне телебачення заявило, що іранська ракета Fattah може бути націлена на передові протиракетні системи противника і є великим стрибком поколінь у галузі ракет. Максимальна швидкість Fattah досягла рівня 14 Маха (15 000 км/год).

"Вона може обійти найсучасніші системи протиракетної оборони США і сіоністського режиму, включаючи ізраїльський "Залізний купол", - заявило державне телебачення Ірану.

Це оголошення, ймовірно, посилить занепокоєння Заходу щодо ракетних можливостей Тегерана. Іран заявив, що продовжить розвивати свою оборонну ракетну програму, попри опозицію США і Європи. Однак західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої ракетні можливості. 

Однак західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої ракетні можливості.

  • 25 травня Іран заявив, що успішно випробував нову балістичну ракету з радіусом дії 2000 км. Тегеран стверджує, що його зброя здатна досягти Ізраїлю та баз США в регіоні.
Новини
Іран
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