США перекинули винищувачі F-22 до Естонії

Про це повідомляє бойове командування ВПС США.

Для стримування агресії в Балтійському регіоні в понеділок, 8 травня, на естонську авіабазу Емарі була перекинута бойова авіація США. Літаки прибули з Польщі.

Винищувачі п'ятого покоління США підтримують місію захисту повітряного простору союзників у регіоні.

На початку квітня 12 винищувачів F-22 Raptor були перекинуті зі Сполучених Штатів на базу ВПС Повідз у Польщі для доповнення об’єднаних можливостей протиповітряної та протиракетної оборони НАТО на східному фланзі.