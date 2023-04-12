США перекинуть до Польщі кілька тисяч своїх військових, - прем'єр Моравецький
США планують зміцнити свою військову присутність у Польщі, додатково перекинувши кілька тисяч військових, а також створивши військову базу та склади зі зброєю
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, передає кореспондент Укрінформу.
“Пані віцепрезидентка сказала про посилення постійної присутності”, - зазначив Моравецький.
Прем'єр наголосив, що найважливішим зараз є перекидання техніки, враховуючи російську агресію, а також розповів, що Польща пропонує співпрацю США на всіх рівнях, оскільки це "вакцина від російського імперіалізму". Окрім того, прем'єр поділився, що найближчим часом варто очікувати нові американські інвестиції у Польщу, зокрема у військовій та високотехнологічній сферах.
- Нещодавно стало відомо, що війна в Україні спричинила своєрідний геополітичний зсув у Європі, перемістивши "центр тяжіння НАТО" до Центральної та Східної Європи: Польщі та балтійських країн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе