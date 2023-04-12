США перекинуть до Польщі кілька тисяч своїх військових, - прем'єр Моравецький

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, передає кореспондент Укрінформу.

“Пані віцепрезидентка сказала про посилення постійної присутності”, - зазначив Моравецький.

Прем'єр наголосив, що найважливішим зараз є перекидання техніки, враховуючи російську агресію, а також розповів, що Польща пропонує співпрацю США на всіх рівнях, оскільки це "вакцина від російського імперіалізму". Окрім того, прем'єр поділився, що найближчим часом варто очікувати нові американські інвестиції у Польщу, зокрема у військовій та високотехнологічній сферах.