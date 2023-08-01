США посилили умови безвізового режиму для Угорщини

Про це заявило агентство Reuters.

Стало відомо, що відносини між двома урядами останнім часом ускладнилися через затягування Будапештом голосування в парламенті щодо вступу Швеції до НАТО та обмеження прав ЛГБТ-спільноти націоналістичним урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У своїй заяві посольство США в Будапешті повідомило, що термін дії посвідки на проживання, яка надається угорцям в рамках електронної системи авторизації поїздок (ESTA), буде негайно скорочено з двох років до одного року, і що в рамках цієї системи будуть дозволені лише одноразові візити, а не багаторазові.

Угорщина надала громадянство близько мільйону осіб у період з 2011 по 2020 рік - переважно етнічним угорцям, які проживають у сусідніх державах - "без належних заходів безпеки для перевірки їхніх особистостей", заявило посольство США.

Надання громадянства було політичним кроком Орбана, який приніс йому голоси на наступних виборах.

Високопоставлений урядовець США заявив, що ці зміни не стосуються жодного з 39 інших учасників програми безвізового режиму і є "унікальними для Угорщини".

"Існує системна проблема, яка полягає в тому, що сотні тисяч паспортів були видані в період між 2011 і 2020 роками без вимог щодо перевірки особи", - сказав чиновник.