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Партія Орбана бойкотувала позачергове засідання парламенту Угорщини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ в НАТО

31 липня, 2023 понедiлок
17:07
Світ

Партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не взяла участі в позачерговому засіданні парламенту, яке скликала опозиція для ратифікації заявки Швеції на приєднання до НАТО

Про це інформує Bloomberg.

У понеділок, 31 липня, засідання парламенту Угорщини не відбулося через відсутність членів керівної партії, які мають дві третини голосів у палаті.

Міністр кабінету міністрів Гергелі Гуляс сказав, що парламент зможе ратифікувати вступ Швеції до НАТО восени.

Угорщина і Туреччина є єдиними двома членами НАТО, які ще не ратифікували включення Швеції до військового альянсу.

Що відомо про приєднання Швеції до НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не відступить від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги". Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що до жовтня парламент не ратифікує заявку Швеції на членство в Альянсі. 

Швеція
Туреччина
Угорщина
НАТО
вступ до НАТО
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