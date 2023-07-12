Ердоган заявив, що Туреччина не ратифікує заявку Швеції на членство в НАТО до жовтня

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Реджеп Ердоган наголосив, що ратифікація відкладається до жовтня, адже турецький парламент до того часу не засідатиме.

"Є багато міжнародних конвенцій, є багато законодавчих пропозицій, які потрібно обговорити. За ступенем важливості цей крок, який ми зробили, також займе своє місце тут, але це можливо. Наша мета — завершити цю роботу якнайшвидше", - сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

За словами Ердогана, протягом цього часу Туреччина та Швеція посилюватимуть співпрацю в боротьбі з тероризмом із двостороннім механізмом безпеки.

Що відомо про приєднання Швеції до НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не відступить від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги". Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.