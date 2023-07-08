Про це полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант сказав в ефірі Еспресо.

"Якщо говорити про системи озброєнь в контексті ATACMS, то вважаю, що жодної вини України в тому, що ці системи досі не надали - немає. Все залежить від США, адже ATACMS - це ключова система озброєнь. США повинні не упускати з виду Тайвань і Китай, тому вони не можуть дозволити собі надати Україні все, що вона просить. Зрештою щось, вони та й можуть дати, що матиме вкрай вагоме значення для України, але підозрюю, що вони намагаються притримати такі системи, на випадок, що вони можуть знадобитися їм", - сказав він.

Грант додав, що F-16 - це інша справа.

"Американцям не потрібні їхні F-16, адже в запасі у них їх дуже багато. Тож я глибоко здивований і розчарований їхнім ставленням щодо надання цих винищувачів Україні. Вочевидь є певні проблеми з логістикою, українська система не пристосована до управління складною системою озброєнь, такою як F-16, але, з іншого боку, схожі наративи витали і навколо систем Patriot, які Україна доволі швидко і добре опанувала. Тому я вважаю, що країни, які мають F16, повинні ризикнути і віддати їх Україні, а потім вирішити, як надалі утримувати їх у повітрі", - зазначив полковник.

Він додав, що Україна потребує не лише потужних систем, таких як ATACMS і F-16, але й набагато більше малих піхотних комплексів, які дійсно допоможуть.



"Адже в кінцевому підсумку ATACMS не втримають територію. F-16 не здобудуть територію. Єдине, що може відвоювати територію - це піхота, звичайні люди, які воюють, і було б набагато краще, якби у них було більше нічних прицілів, більше мінометів, мінометних боєприпасів, загалом більше піхотного спорядження, більше малих безпілотників, тому що тоді вони витіснятимуть окупантів набагато швидше, ніж це відбувається зараз. Отже, слід зробити ставку на піхоту, піхотне спорядження, а також на обладнання для розмінування. Це ті речі, на які ми повинні спрямовувати більше ресурсів на передовій, а не лише на речі, які вимагають великих витрат", - підсумував Грант.