США працюють над виділенням Україні додаткових $37 млн на кібербезпеку

Це обговорювали під час щорічного засідання Кібердіалогу Україна-США в Таллінні, повідомив державний департамент США.

Під час обговорення делегація підтвердила свою готовність продовжувати підтримку України у кібербезпеці на фоні російської агресії.

"У межах цієї підтримки Сполучені Штати працюють із Конгресом над наданням Україні додатково 37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до 82 мільйонів доларів з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів – із 2016 року", – йдеться в заяві.

У державному департаменті Штатів зазначають, що ця підтримка допомогла зміцнити здатність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберзагрози та інциденти, а також захистити критично важливу інфраструктуру.

Під час українсько-американського Кібердіалогу сторони обмінялися думками про роль кібербезпеки у майбутньому цифровому розвитку України та обговорили подальшу співпрацю.

Кібердіалог між Україною та США було започатковано у 2017 році та вже відбулося п'ять зустрічей.