США продасть Великобританії ПТРК Javelin на $300 млн
Держдепартамент США схвалив продаж Сполученому Королівству легких протитанкових реактивних комплексів Javelin на 300 мільйонів доларів
Про це повідомляє прес-службу Пентагону.
Уряд Великобританії раніше запросив покупку 513 легких протитанкових ракетних комплексів Javelin. Основним підрядником у їх виробництві стане Javelin Joint Venture, спільне підприємство Lockheed Martin і Raytheon Technologies.
За два з половиною десятиліття компанії виготовили понад 50 тисяч ракет і 12 тисяч командно-пускових установок багаторазового використання до них.
США планує залишити Javelin на озброєнні до 2050 року. Lockheed Martin взяло на себе зобов'язання постійно модернізувати ПТРК, враховуючи зміну оперативних потреб.
- Нагадаємо, 1 серпня президент США Джо Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги на $550 мільйонів. У новий пакет допомоги, серед іншого, увійдуть ракети для HIMARS і 155-мм боєприпаси для артилерійських систем.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе