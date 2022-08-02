США продасть Великобританії ПТРК Javelin на $300 млн

Про це повідомляє прес-службу Пентагону.

Уряд Великобританії раніше запросив покупку 513 легких протитанкових ракетних комплексів Javelin. Основним підрядником у їх виробництві стане Javelin Joint Venture, спільне підприємство Lockheed Martin і Raytheon Technologies.

За два з половиною десятиліття компанії виготовили понад 50 тисяч ракет і 12 тисяч командно-пускових установок багаторазового використання до них.

США планує залишити Javelin на озброєнні до 2050 року. Lockheed Martin взяло на себе зобов'язання постійно модернізувати ПТРК, враховуючи зміну оперативних потреб.

Нагадаємо, 1 серпня президент США Джо Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги на $550 мільйонів. У новий пакет допомоги, серед іншого, увійдуть ракети для HIMARS і 155-мм боєприпаси для артилерійських систем.

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