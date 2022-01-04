США прогинаються під Путіна: в Адміністрації Байдена працюють проросійські сили, – Загородній

Політолог розповів про це у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Я не вірю, що буде зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Путіним. Російська Федерація буде висувати неприйнятні умови для цієї зустрічі, на кшталт води в Крим, імплементації "формули Штайнмаєра" і тд. Можна по-різному ставитися до Зеленського, але з інстинктом самозбереження у нього все гаразд. Президентта його оточення розуміють, про що йдеться. У них є бажання лишитися при владі, тож вони не будуть чинити те, через що їх із Банкової просто винесуть", – зазначив Загородній.

Політолог припустив, що чинна влада вже "махнула рукою" на електорат ОПЗЖ, натомість їм не байдуже на більш патріотичний електорат Порошенка, Тимошенко та Разумкова.

"Питання ж не в Донбасі. Коло інтересів Росії значно ширше: Nord Stream 2, питання нейтралітету України з боку хахідних країн, обіцянки не створювати інфраструктуру НАТО на території України. Росіяни чудово розуміють, що ніяке НАТО нам не світить. У них достатньо ресурсів, щоб заблокувати все, що завгодно. Тут є також подвійна гра президента США Джо Байдена: Штати лише на словах підтримують Україну. Підтримувати Україну – це навіть не санкції, це реальне озброєння. Говорите про "Стінгери", так дайте їх, це ж оборонне озброєння. Так само не зрозуміло, що таке повномасштабне вторгнення Росії: коли вони Маріуполь займуть чи вже будуть на середині Дніпра? Я вважаю, що в Адміністрації Байдена працюють відверто проросійські крила, які говорять одне, а роблять інше. Йде прогинання під Путіна, який цим активно користується", – зауважив Тарас Загородній.

На думку політолога, на даний момент США більш залежні від України, ніж ми від американців. Адже зараз вирішується, чи залишаються США світовим лідером, якого слухають інші держави.

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з Путіним. США закликали до деескалації на Донбасі й пригрозили наслідками.



