Про це пише Reuters.

Зазначається, що двопартійна група американських сенаторів запропонувала законодавчий акт на підтримку створення рад національної безпеки в тихоокеанських острівних державах зі стратегічним значенням, де розташовані ключові військові об’єкти США та яким загрожує шпигунство і примус з боку Китаю.

Положення містяться в широкомасштабному Законі про дозвіл на національну оборону, який був прийнятий сенатом США у липні 2023 році. Однак ще треба зробити кілька кроків для того, щоб закон дозволив покращити координацію між установою безпеки США та Палау, Маршалловими Островами й Мікронезією.

Малонаселені країни, чиї території охоплюють величезні території Тихого океану, мають відносини зі Сполученими Штатами, які регулюються так званими Договорами про вільну асоціацію (COFA). Згідно з ними, Вашингтон зберігає відповідальність за оборону цих держав та надає економічну допомогу, отримуючи ексклюзивний доступ до стратегічних ділянок океану.

Сенаторка Джоні Ернст, співавторка запропонованого закону, підкреслила виклик, який створює Китай, зазначивши посилення зв’язків Пекіна з Соломоновими Островами та вторгнення китайськими суднами у води Палау.

"Наразі існує обмежена координація між США та країнами COFA для протидії зловмисному впливу Китаю, обмеження купівлі Китаєм землі навколо американських об’єктів на островах або запобігання проникненню Китаю та контролю за діяльністю США в острівних державах", - сказала вона.

За словами Ернст, стратегічне розташування цих островів є невіддільною частиною нацбезпеки Штатів, але відсутність прямих каналів безпеки між країнами створює ризик.

Помічник Ернст сказав, що Палау вже створила раду національної безпеки, а інші країни COFA активно розглядають це питання.Він зазначив, що США мають значні військові об’єкти на островах, включаючи високопотужний радар на Палау та свій головний полігон для випробувань ракет великої дальності на Маршаллових островах.

За його словами, ради складатимуться з членів відповідних держав COFA та використовуватимуть комунікаційне обладнання, затверджене Пентагоном, щоб запобігти китайському шпигунству та дозволити обмінюватися розвідданими.

Законодавці США зазначають, що окрім боротьби з китайським шпигунством, ради забезпечать кращу координацію в таких сферах, як безпека на морі та протидія незаконному рибальству.