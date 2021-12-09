AstraZeneca розробила препарат зі штучними антитілами від COVID-19

Про це йдетьяс у заяві Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).



У середу, 8 грудня, FDA видало екстрений дозвіл на застосування медикаменту.



Препарат став першим медикаментозним засобом зі штучними антитілами коронавірусу, дозволеним для використання у США. Evusheld можна вводити дітям від 12 років.



FDA попередило, що цей препарат не є альтернативою для людей, яким рекомендована вакцинація від COVID-19. Також його не можна застосовувати інфікованим коронавірусом або тим, хто нещодавно перебував у контакті з зараженим.



Evusheld призначений для запобігання хворобі у людей з ослабленим імунітетом і тих, кому вакцинація протипоказана з медичних причин або через сильну алергію.



Медичний засіб містить комбінацію двох видів синтетичних антитіл, які вводяться шляхом двох ін'єкцій один за одним.



Як повідомляється у заяві, Evusheld захищає від зараження коронавірусом протягом пів року.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb