AstraZeneca розробила препарат зі штучними антитілами від COVID-19
Американська компанія AstraZeneca випустила препарат Evusheld, створений для тих, хто не може зробити щеплення від коронавірусу через протипоказання або алергію
Про це йдетьяс у заяві Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).
У середу, 8 грудня, FDA видало екстрений дозвіл на застосування медикаменту.
Препарат став першим медикаментозним засобом зі штучними антитілами коронавірусу, дозволеним для використання у США. Evusheld можна вводити дітям від 12 років.
FDA попередило, що цей препарат не є альтернативою для людей, яким рекомендована вакцинація від COVID-19. Також його не можна застосовувати інфікованим коронавірусом або тим, хто нещодавно перебував у контакті з зараженим.
Evusheld призначений для запобігання хворобі у людей з ослабленим імунітетом і тих, кому вакцинація протипоказана з медичних причин або через сильну алергію.
Медичний засіб містить комбінацію двох видів синтетичних антитіл, які вводяться шляхом двох ін'єкцій один за одним.
Як повідомляється у заяві, Evusheld захищає від зараження коронавірусом протягом пів року.
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