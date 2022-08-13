США стверджують, що Індія приховувала російське походження експортованого нею палива

Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів США повідомило Індії, що індійське судно підібрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її до порту в Гуджараті на західному узбережжі, де її переробили та відправили далі.

"Уточнену продукцію було повернуто на той корабель, і він відплив без пункту призначення. У морі він отримав пункт призначення, тож досяг свого курсу й попрямував до Нью-Йорка", - сказав заступник голови Резервного банку Індії Майкл Патра.

У посольстві США в Нью-Делі заявили, що не будуть коментувати цю ситуацію.

Видання повідомляє, що коментарі Патри є першим офіційним публічним посиланням Індії на такі занепокоєння США. Делі не приєднався до санкцій проти Росії та не засудив те, що Москва називає "спеціальною військовою операцією" на території України.

13 серпня ЗМІ повідомляли, що російські фінансові установи хочуть узгодити систему обміну платіжними повідомленнями з індійською платформою обміну, але індійські банкіри та влада не підтримують цю пропозицію.

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