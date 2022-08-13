США стверджують, що Індія приховувала російське походження експортованого нею палива
США висловили Індії стурбованість тим, що вона використовувала для експорту паливо, яке виготовлене з російської сирої нафти. Про це заявив головний керівник центрального банку Індії
Про це пише Reuters.
Міністерство фінансів США повідомило Індії, що індійське судно підібрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її до порту в Гуджараті на західному узбережжі, де її переробили та відправили далі.
"Уточнену продукцію було повернуто на той корабель, і він відплив без пункту призначення. У морі він отримав пункт призначення, тож досяг свого курсу й попрямував до Нью-Йорка", - сказав заступник голови Резервного банку Індії Майкл Патра.
У посольстві США в Нью-Делі заявили, що не будуть коментувати цю ситуацію.
Видання повідомляє, що коментарі Патри є першим офіційним публічним посиланням Індії на такі занепокоєння США. Делі не приєднався до санкцій проти Росії та не засудив те, що Москва називає "спеціальною військовою операцією" на території України.
- 13 серпня ЗМІ повідомляли, що російські фінансові установи хочуть узгодити систему обміну платіжними повідомленнями з індійською платформою обміну, але індійські банкіри та влада не підтримують цю пропозицію.
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