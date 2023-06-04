Озброєння бронемашини Страйкер DE M-SHORAD: радар, оптико-локаційна станція, станція радіоелектронної розвідки та бойовий лазер потужністю у 50 кВт. Призначення — протиповітряна оборона ближньої дії передових підрозділів. Основна тактична одиниця — взвод з чотирьох бойових машин, які прикривають цілий район та один одного.

Перші чотири прототипи вже успішно випробовуються, у 2024-му році на випробування буде спрямований ще один взвод таких машин, а у 2025-му заплановано прийняття на озброєння.

Які цілі має знищувати Страйкер DE M-SHORAD:

Дрони усіх типів визначаються на відстані до 8 км, з ближньої дистанції збиваються, з більших відстаней може виводитись з ладу оптика. Оптико-електронні прилади, сенсори, приціли усіх видів зброї. Ракети, снаряди, мінометні міни.

Боєзапас при цьому у бойової машини фактично не обмежений, бо він б'є зарядом енергії, перехопити який неможливо, якщо поруч працює система живлення для енергетичної установки, вона може працювати тривалий час. На липень 2022-го інженери Raytheon заявили про 20 тисяч годин роботи їх лазерної установки.

Тобто підрозділ, який атакує за підтримки Страйкер DE M-SHORAD, зможе повністю захиститись від усіх типів звичайних дронів на полі бою, жоден "Ланцет", "Орлан", Мавік" до нього не наблизиться.

Протитанкові ракетні комплекси, якщо будуть робити постріл, будуть виводитись з ладу через ураження оптичного прицілу та самих ракет, якщо вони долетять.

Усі артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети різних типів, які будуть спрямовані на місце, де застосовується бойова лазерна установка, будуть знищені.

Будуть визначатись та знищуватись й усі інші види прицілів та далекомірів.

Застосування бойових лазерів надасть великої тактичної переваги на полі бою, і призведе до чергової революції у тактиці.

Фото: U.S. Army

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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