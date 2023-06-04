Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд США створюють революцію на полі бою: у 2025-му збивати дрони та снаряди будуть бойові лазери
OPINION

США створюють революцію на полі бою: у 2025-му збивати дрони та снаряди будуть бойові лазери

Юрій Бутусов
4 червня, 2023 неділя
15:46
Погляд Юрій Бутусов

У США компанія Raytheon проводить успішні випробування унікальної розробки — першої у світі бойової машини з бойовою лазерною установкою DE M-SHORAD, яка вражає цілі не кінетично, а високоенергетичним лазерним променем

Озброєння бронемашини Страйкер DE M-SHORAD:  радар, оптико-локаційна станція, станція радіоелектронної розвідки та бойовий лазер потужністю у 50 кВт. Призначення — протиповітряна оборона ближньої дії передових підрозділів. Основна тактична одиниця — взвод з чотирьох бойових машин, які прикривають цілий район та один одного.

Перші чотири прототипи вже успішно випробовуються, у 2024-му році на випробування буде спрямований ще один взвод таких машин, а у 2025-му заплановано прийняття на озброєння.

Які цілі має знищувати Страйкер DE M-SHORAD:

  1. Дрони усіх типів визначаються на відстані до 8 км, з ближньої дистанції збиваються, з більших відстаней може виводитись з ладу оптика. 
  2. Оптико-електронні прилади, сенсори, приціли усіх видів зброї.
  3. Ракети, снаряди, мінометні міни.

Боєзапас при цьому у бойової машини фактично не обмежений, бо він б'є зарядом енергії, перехопити який неможливо, якщо поруч працює система живлення для енергетичної установки, вона може працювати тривалий час. На липень 2022-го інженери Raytheon заявили про 20 тисяч годин роботи їх лазерної установки.

Тобто підрозділ, який атакує за підтримки Страйкер DE M-SHORAD, зможе повністю захиститись від усіх типів звичайних дронів на полі бою, жоден "Ланцет", "Орлан", Мавік" до нього не наблизиться. 

Протитанкові ракетні комплекси, якщо будуть робити постріл, будуть виводитись з ладу через ураження оптичного прицілу та самих ракет, якщо вони долетять. 

Усі артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети різних типів, які будуть спрямовані на місце, де застосовується бойова лазерна установка, будуть знищені. 

Будуть визначатись та знищуватись й усі інші види прицілів та далекомірів.

Застосування бойових лазерів надасть великої тактичної переваги на полі бою, і призведе до чергової революції у тактиці.

Фото: U.S. Army

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
зброя
Юрій Бутусов
США
Військові новини
Читайте також:
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
3 червня, 2023 субота
Вірменія має вийти з ОДКБ та вступити до ЄС й НАТО, - голова Європейської партії Хзмалян
Ли Хуэй
2 червня, 2023 п'ятниця
Спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав Захід припинити постачати зброю Україні
3 червня, 2023 субота
Rammstein на межі розпаду, - Bild
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.5
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
4 червня
15:50
На війні загинув син учасниці Олімпіади-2000 Ганни Запорожанової
15:46
Оголошення про контрнаступ не буде, - Маляр
15:24
Гурт Guns N' Roses розпочав світове турне з пісні на підтримку України
15:04
Ексклюзив
Гроші, земля
Жоден інвестор не зайде в Україну, поки не буде гарантовано право власності, - перший віце-президент Торгово-промислової палати України Непран
15:02
Польща, опозиція
"Проти високих цін, злодійства і брехні". У Варшаві проходить масова акція опозиції
14:55
Школа
В американському штаті Юта заборонили Біблію у школах через "вульгарність і насильство"
13:49
легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці призначили зустріч губернатору Бєлгородщини
13:39
Митрополит Епіфаній
Митрополит Епіфаній привітав українців з Днем Святої Трійці
13:34
Ексклюзив
путін, санкції
Нездатність РФ до повторної агресії стане головною ознакою перемоги України, - міжнародний оглядач Брайлян
13:16
Ексклюзив
електроенергія
Населення платило не за електроенергію, а виключно за її доставку, - експерт з енергоефективності Павлюк
13:10
Борис Пісторіус
Голова Міноборони Німеччини Пісторіус закликав Китай перестати вербувати колишніх німецьких льотчиків
12:55
Бахмут
Втрати українців у Бахмуті були в 7,5 разів менші, ніж у росіян, - Данілов
12:52
Оновлено
Дніпровський район. Російський обстріл, вибух, ракетний удар, вибухи
Росія завдала удару по передмістю Дніпра: із-під завалів будинку дістали тіло дівчинки
12:40
Кая Каллас
НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму, - пем’єрка Естонії Каллас
12:23
загиблі діти
В Україні сьогодні вшановують дітей, загиблих внаслідок агресії Росії
11:19
Керівники 20 провідних розвідок провели секретну зустріч в Сінгапурі
Керівники 20 провідних розвідок провели секретну зустріч в Сінгапурі, – Reuters
10:41
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат: Дві ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького
10:31
Дніпровський район. Російський обстріл, вибух, ракетний удар, вибухи
Російські обстріли українських територій: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах
10:02
прапор України
Міноборони Британії: У російської влади параноя через синьо-жовті кольори
09:30
Ексклюзив
Герасімов путін шойгу
Або вірні Путіну, Шойгу і Герасимову сили ліквідують Пригожина, або військовими структурами заволодіють Мізинцев та Суровікін, - Піонтковський
09:14
крилата ракта "Калібр"
Армія РФ тримає у Чорному та Азовському морях 12 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
09:08
Інфографіка
ліквідовані російські солдати
За добу РФ втратила в Україні 470 військових, 8 танків, 2 ППО та 10 БПЛА, - Генштаб
08:32
Українська ППО ЗСУ
ППО вночі збила три ударні дрони та чотири російські крилаті ракети
08:05
Ексклюзив
Володимир Путін
Піонтковський пояснив, в чому є вразливість Путіна
08:03
ППО
Нічна атака армії РФ на Київ: ППО знищила ракети на дальніх підступах
07:53
Інфографіка
Шахтар, Ігор Йовічевіч
УПЛ: розклад матчів і трансляцій останнього туру
07:43
путін
Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, - посол США Бжезінський
07:00
ЗСУ війна проти РФ
За минулу добу українські військові повідомили про 23 бойових зіткнення та 56 обстрілів
06:27
держдума РФ
У Держдумі РФ вважають, що Путіну не вдалося досягнути усіх цілей в Україні
01:55
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок обстрілу поранено людину
01:24
Кріштіану Роналду
Роналду відповів на запитання про завершення кар'єри
01:01
Ілюстративне фото
"Буде дуже потужним": Ексдиректор ЦРУ поділився очікуванням від контрнаступу ЗСУ
00:35
Інфографіка
Колос - Динамо, УПЛ
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед останнім туром сезону
00:21
пожежа
Рятувальники врятували трьох дітей з палаючої багатоповерхівки у Харківській області
2023, субота
3 червня
23:31
Ліонель Мессі
Мессі попрощався з ПСЖ
23:26
Леся Цуренко
Цуренко слідом за Світоліною вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
22:40
Володимир Зеленський
Зеленський: Наша незалежність України – це не щось абстрактне. Не забувайте дякувати воїнам
21:50
Олексій Резніков
Китай та Україна домовились розширити військовий зв’язок, - Bloomberg
21:45
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
З відходом путінського угруповання в Росії почнеться мафіозна боротьба, - Піонтковський
21:26
Еден Азар
"Реал" розірвав контракт зі своїм найдорожчим гравцем в історії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV