США та Німеччина готуються повідомити про угоду щодо "Північного потоку-2", - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.



"Ми очікуємо, що на переговорах дійдуть згоди найближчими днями. Це виглядає добре", - розповів співрозмовник видання.



Інше джерело повідомило, що угода імовірно дозволить запобігти відновленню санкцій США проти компанії-будівельника газогону Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора.



Крім того, за даними видання, однією з ключових складових угоди буде збільшення інвестицій обох країн у підтримку енергетичної трансформації України, енергоефективності та енергетичної безпеки.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що США та Німеччина домовляються про виплату Україні компенсації за запуск "Північного потоку-2".

Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас наголосив на важливості вберегти Україну від збитків унаслідок запуску "Північного потоку-2".

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