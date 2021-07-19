США та Німеччина готуються повідомити про угоду щодо "Північного потоку-2", - Reuters
Найближчими днями США і Німеччина мають оголосити про угоду щодо російського газогону в обхід України "Північний потік-2"
Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
"Ми очікуємо, що на переговорах дійдуть згоди найближчими днями. Це виглядає добре", - розповів співрозмовник видання.
Інше джерело повідомило, що угода імовірно дозволить запобігти відновленню санкцій США проти компанії-будівельника газогону Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора.
Крім того, за даними видання, однією з ключових складових угоди буде збільшення інвестицій обох країн у підтримку енергетичної трансформації України, енергоефективності та енергетичної безпеки.
- Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що США та Німеччина домовляються про виплату Україні компенсації за запуск "Північного потоку-2".
- Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас наголосив на важливості вберегти Україну від збитків унаслідок запуску "Північного потоку-2".
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