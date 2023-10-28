США та Південна Корея провели спільні військові навчання: були задіяні високотехнологічні системи озброєння
США та Південна Корея провели спільні військові навчання з використанням високотехнологічних систем озброєння: були задіяні дрони, безпілотні авто та переносні лазерні датчики
Про це пише Reuters.
Вказано, що навчання пройшли в межах зусиль з модернізації збройних сил. У них взяли участь понад 120 солдатів з обох сторін. Вони тренувалися у макеті міста, зовні схожого на Пхеньян, побудованому в Корейському центрі бойової підготовки в горах у східному місті Індже.
Для навчань залучили різні високотехнологічні системи озброєнь, які мали посилити майбутні бойові можливості. Форма військових була обладнана багатофункціональними інтегрованими системами лазерного ураження (MILES): їх використовують для імітації реальних бойових дій.
Крім того, для розвідки задіяли дрони, а Південна Корея тренувалась використовувати багатоцільовий безпілотний транспортний засіб для перевезення поранених.
"За допомогою безпілотників ми змогли підтвердити пересування противника і завдати по ньому удару найсучаснішим ударним обладнанням, що дозволило нам максимізувати результати операції, мінімізувавши при цьому шкоду для наших сил", - прокоментував навчання один із військових.
- 22 жовтня Військово-морські сили Південної Кореї та Сполучених Штатів завершили тижневі протичовнові навчання біля узбережжя острова Гуам. Метою було підвищити навички ведення протичовнової війни з огляду на загрози з боку Північної Кореї.
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