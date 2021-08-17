США у Афганістані з самого початку були приречені на поразку, - Горбачов
Останній керманич СРСР Михайло Горбачов прокоментував падіння світського уряду в Кабулі та прихід до влади талібів, зазначивши, що США не могли демократизувати племінне суспільство
Про це розповідає Reuters.
Михайло Горбачов, який ініціював виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році після невдалої десятирічної кампанії СРСР, заявив у вівторок, 17 серпня, що розгортання військ НАТО в країні з самого початку було приречене.
90-річний Горбачов називає радянську присутність в Афганістані політичною помилкою, яка виривала дорогоцінні ресурси в той час, коли Радянський Союз переживав сутінки свого існування.
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Влада в Афганістані, що підтримується Радянським Союзом, трималася протягом трьох років після виведення Москвою своїх основних сил, але так і не оговталася від рішення Росії скоротити допомогу їм після розпаду Радянського Союзу в січні 1992 року і впала пізніше того ж року.
"РИА Новости" цитує Горбачова: "НАТО і американці не мали жодних шансів на успіх і погано вели свою кампанією в Афганістані".
"Вони (НАТО та Сполучені Штати, - ред.) повинні були визнати невдачі раніше. Зараз важливо винести уроки з того, що сталося, і переконатися, що подібні помилки не повторюються", - сказав Горбачов.
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"Це (кампанія США, - ред.) було невдалим починанням з самого початку, хоча Росія підтримувала його на перших етапах", - додав він.
"Як і багато інших подібних проєктів, в його основі лежить перебільшення загрози та погано визначені геополітичні ідеї. До цього додалися нереальні спроби демократизації суспільства, що складається з багатьох племен", - зазначив Горбачов.
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