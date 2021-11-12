США в ОБСЄ: Головною перешкодою для врегулювання конфлікту на Донбасі та миру в Україні є Росія

Про це вона заявила під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі у четвер у Відні, передає Укрінформ.

"Військова активність Росії в Україні та навколо неї, разом із дедалі більш ворожою риторикою Кремля протягом попередніх місяців, є необґрунтованими та небезпечно провокаційними. Головна перешкода миру – Росія. Це – конфлікт, який розпочала Росія, і зараз вона несе повну відповідальність за його завершення", - зауважила вона.

За словами Острієн, російська агресія на Донбасі призвела до понад 13 тис. смертей, десятків тисяч поранених, переселенні близько 1,6 млн людей і завданні величезної шкоди критичній цивільній інфраструктурі.

Вона також закликала Росію припинити свою агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України.

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