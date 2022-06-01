США "вдарять" новими санкціями за спроби Росії приєднати Херсонську область — Держдеп

Про це під час прес-брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Кремль, ймовірно, зважує кілька підходів – від визнання так званої "народної республік" (як Росія силовим методом зробила в Донецьку та Луганську) до спроби анексії (окупації), як Росія зробила в Криму", - сказав він.

Нед Прайс назвав це "передбачуваною частиною російської програми дій".

"От чому ми продовжуємо бити на сполох, особливо після одностороннього указу президента Росії Путіна про прискорену видачу російських паспортів громадянам України. Росія використала подібну тактику в Донецьку та Луганську у 2019 році", - додав речник Держдепартаменту США.

Він зазначив, що Росії не вдається досягти легітимності маріонеткових урядів на нещодавно захоплених територіях в Україні, оскільки протести продовжуються, а жителі відмовляються співпрацювати.

"Початкові цілі Росії з контролю над великими територіями України виявилися нічим іншим, як повним провалом. Кремль, ймовірно, вважає, що насильницьке утримання Херсона забезпечить Росії сухопутний міст у Крим, а також дозволить здобути так звану перемогу, аби виправдатись перед російською внутрішньою аудиторією за тисячі життів, які знищила війна, розпочата Путіним", — сказав він.

Також Нед Прайс пообіцяв жорстку реакції Сполучених Штатів на спроби анексувати Херсонщину.

Ми притягнемо до відповідальності тих, хто сприяє агресії та територіальним загарбанням, в тому числі й за допомогою додаткових економічних санкцій. Ми також повинні продовжувати зміцнювати здатність України захищатися перед лицем жорстокості Кремля", – наголосив речник Держдепартаменту.

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