США не тиснутимуть на Україну для територіальних поступок Росії, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що не тиснутиме на уряд України для територіальних поступок Росії заради миру
Про це він написав у The New York Times.
"Протягом усієї цієї кризи я дотримуюся принципу: нічого про Україну без України. Я не чинитиму тиск на український уряд - ні в приватному порядку, ні публічно - щоб змусити його піти на будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно й суперечило б усталеним принципам", - наголосив Джо Байден.
Президент США зауважив, що переговори України й РФ не мають прогресу тому, що Росія намагається окупувати більше територій, а не через те, що "Україна відвернулася від дипломатії".
Він додав, що США продовжить зміцнювати Україну та підтримуватиме її у спробах урегулювати війну переговорами.
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