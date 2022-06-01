Про це він написав у The New York Times.

"Протягом усієї цієї кризи я дотримуюся принципу: нічого про Україну без України. Я не чинитиму тиск на український уряд - ні в приватному порядку, ні публічно - щоб змусити його піти на будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно й суперечило б усталеним принципам", - наголосив Джо Байден.

Президент США зауважив, що переговори України й РФ не мають прогресу тому, що Росія намагається окупувати більше територій, а не через те, що "Україна відвернулася від дипломатії".

Він додав, що США продовжить зміцнювати Україну та підтримуватиме її у спробах урегулювати війну переговорами.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон пропонував Україні піти на значні поступки, щоб Росія припинила війну.

22 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс назвав аморальними всі розмови про поступки для президента РФ Володимира Путіна.

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