Розмови про "збереження обличчя" й поступки для Путіна - аморальні, - очільник МЗС Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс заявив, що всі розмови про поступки для Путіна – аморальні
Про це він написав на сторінці у фейсбук.
"Саме Росія напала на Україну, саме Росія повинна закінчити війну. Всі розмови про "збереження обличчя", поступки для Путіна як аморальні, так і ірраціональні. Українці ведуть справедливу війну, обов'язок миру допомогти їм, а не відволікати", - заявив Рінкевічс.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон пропонував Україні піти на значні поступки, щоб Росія припинила війну.
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