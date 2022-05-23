English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Розмови про "збереження обличчя" й поступки для Путіна - аморальні, - очільник МЗС Латвії

Розмови про "збереження обличчя" й поступки для Путіна - аморальні, - очільник МЗС Латвії

23 травня, 2022 понедiлок
07:00
Світ Едгар Рінкевічіс

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс заявив, що всі розмови про поступки для Путіна – аморальні

Про це він написав на сторінці у фейсбук.

"Саме Росія напала на Україну, саме Росія повинна закінчити війну. Всі розмови про "збереження обличчя", поступки для Путіна як аморальні, так і ірраціональні. Українці ведуть справедливу війну, обов'язок миру допомогти їм, а не відволікати", - заявив Рінкевічс.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон пропонував Україні піти на значні поступки, щоб Росія припинила війну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Латвія
Франція
скандал
війна з Росією
Володимир Путiн
Читайте також:
нерухомість оренда
Автор Анастасія Виноградова
21 травня, 2022 субота
Ціни на нерухомість обвалилися: скільки коштує оренда та покупка квартир у Києві та Львові
Танк Е-80 та БМПТ "Термінатор" (позаду)
22 травня, 2022 неділя
Британська розвідка оцінила ефективність новітніх БМПТ "Термінатор", які РФ використовує на Донбасі
Сергій Згурець
22 травня, 2022 неділя
Говорити, що через 2-3 місяці ми почнемо контрнаступ, поки зарано, але час працює на ворога, - Сергій Згурець
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.14
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
23 травня
06:53
Мавп’яча віспа
Мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи
06:25
евакуація
Укрзалізниця повідомила про додатковий евакуаційний потяг з Донеччини на 23 травня
06:17
Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України
Країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України
05:59
Окупанти запустили ракети
Ракетний удар по Малину на Житомирщині: загинув працівник Укрзалізниці, четверо людей постраждали
05:44
На фото українська сім'я, яка прибула в аеропорт Торонто
Вперше в історії число біженців у світі перевищило 100 млн
05:20
У Коростені на Житомирщині було чути вибухи
04:49
Борис Джонсон
"Багато з вас бачив речі, свідком яких не повинен ставати жоден": Джонсон написав листа українським дітям
04:24
Маріуполь Азовсталь
Російські окупанти проводять фільтрацію та депортацію з Маріуполя, – ISW
02:20
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія домовились про початок роботи Комісії з питань демаркації та безпеки кордонів
01:53
У Чорне море вийшов ще один російський корабель, вірогідність ракетних ударів підвищується, - ОК "Південь"
01:30
Олег Синєгубов
Росія не відмовилась від планів захоплення Харківщини, для неї - це плацдарм, - Синегубов
01:08
Джо Байден
Байден проведе зустріч з прем'єром Індії, обговорять можливе приєднання до антиросійських санкцій, - радник президента США
00:45
Іван Леньо
Гурт KOZAK SYSTEM випустив пісню про захисників Маріуполя
00:27
На фото Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що законопроєкт про правовий статус громадян Польщі передбачає зрівняння прав поляків та українців
00:09
Олаф Шольц
Німеччина розпочала переговори із Сенегалом щодо видобутку газу, - Шольц
2022, неділя
22 травня
23:52
На фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський відзначив держнагородами 194 військовослужбовця ЗСУ: "Військові віддають життя, щоб всі покоління могли жити вільно"
23:35
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Зеленський провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального
23:16
Всесвітній економічний форум у Давосі
Президент форуму в Давосі закликав створити для України "план Маршалла"
22:58
Очільник МЗС Фінляндії окреслив терміни переговорів з Туреччиною щодо підтримки вступу до НАТО
22:47
На фото музична школа у Святогірську, яку зруйнували окупанти
22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА
22:31
Джавелін
Албанія закупила для оборони комплекси Javelin
22:17
На фото переправа через Сіверський Донець
Українські захисники вкотре зруйнували понтонну переправу росіян через Сіверський Донець
22:16
перемовини Україна-РФ
Очільник Африканського союзу здійснить візит до Києва та Москви для спроби встановити мир
21:59
Аналітика
Сергій Згурець
На території України Росія сконцентрувала 160 тис. особового складу, 1 000 танків, 3 000 броньованих машин та 700 РСЗВ. Колонка Сергія Згурця
21:57
В'ячеслав Міщенко (праворуч) під час виступу в Житомирі. 2012 рік
У Житомирі попрощалися із полеглим на фронті співаком В'ячеславом Міщенком, що добровільно пішов в спецназ ЗСУ
21:53
Миколаїв
У Миколаєві лунають вибухи, - мер
21:34
На фото наслідки обстрілів окупантів
Українські захисники впродовж доби відбили 11 атак ворога на Сході
21:16
На фото мешканець Сєвєродонецька, який проїхав на велосипеді 65 км
Мешканець Сєвєродонецька проїхав на велосипеді 65 км, щоб евакуюватись
21:03
Матеуш Моравецький
Норвегія має ділитися з Україною своїми 100 млрд євро на рік, які вона заробляє завдяки розв'язаній Путіним війні, - Моравецький
20:48
Бельгія
Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу
20:46
Всесвітній економічний форум
Україна на першому місці у порядку денному економічного форуму у Давосі, - Reuters
20:27
Австрія
Президент Австрії балотуватиметься в 2022 році на другий шестирічний термін
20:09
На фото ракета, яку збила українська ППО
ППО знешкодила чотири крилаті ракети, випущені Росією по Житомирщині
20:07
Оновлено
Наслідки обстрілу міста Малин. 20 травня 2022 року
Рашисти вдруге за три дні вдарили ракетами по Малину, по тому ж місцю. Щонайменше одна людина загинула
20:05
переписаний підручник з історії України
Окупанти змінили "Київську Русь" на "Русь" в підручниках історії для дітей з тимчасово окупованих територій
19:49
Ексклюзив
Головним експортним товаром Росії до Західної Європи є корупція, - ексміністр закордонних справ Литви Аудронюс Ажубаліс
19:38
ЄС
В уряді Франції вважають, що Україна зможе вступити в ЄС через 15-20 років
19:33
Ексклюзив
росія прапор занепад
Росію чекає доля СРСР. Імперія не зможе існувати після програної війни, - політолог Сумленний
19:31
На фото біженці з Маріуполя, які прибули до Ірландії
"Ця рана назавжди залишилася в нашій пам’яті": біженці з Маріуполя через Росію дістались до Ірландії
18:57
Маріуполь
"Навіть коти їх не їдять": маріуполець розповів про консерви у "гумпайку" від "Единой Росии" для Маріуполя
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV