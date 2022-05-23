Розмови про "збереження обличчя" й поступки для Путіна - аморальні, - очільник МЗС Латвії

Про це він написав на сторінці у фейсбук.

"Саме Росія напала на Україну, саме Росія повинна закінчити війну. Всі розмови про "збереження обличчя", поступки для Путіна як аморальні, так і ірраціональні. Українці ведуть справедливу війну, обов'язок миру допомогти їм, а не відволікати", - заявив Рінкевічс.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон пропонував Україні піти на значні поступки, щоб Росія припинила війну.

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