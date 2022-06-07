Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на заяви Управління енергетичної інформації США.

Минулого року ЄС був пунктом призначення лише третини американських поставок. Збільшення означає, що зараз на США припадає майже половина імпорту СПГ в Європі, що приблизно вдвічі більше, ніж у 2021 році.

Адміністрація Байдена пообіцяла збільшити поставки палива до Європи після того, як блок вирішив відмовитись від російського газу у відповідь на вторгнення країни в Україну в лютому. Ще до цього регіон уже боровся зі скороченням поставок, через яке ціни на газ в Європі злетіли до безпрецедентного рівня. Перспектива більшого прибутку спонукала американських постачальників із гнучкістю контрактів постачати більше палива до Європи за рахунок інших напрямків.

У Азію, яка була місцем призначення майже половини американських вантажів СПГ протягом останніх двох років, у 2022 році обсяги поставок скоротилися вдвічі.

США також збільшили загальні обсяги експорту СПГ цього року. Поставки палива зросли на 18% з рівня 2021 року до в середньому 11,5 мільярдів кубічних футів на день після збільшення потужності терміналів Sabine Pass і Calcasieu Pass.

Відзначимо, посол України у ЄС Всеволод Ченцов повідомив, що триває робота над тим, щоби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ.

Сьогодні, 7 червня, думку про те, що ЄС повинен спільно працювати над затвердженням сьомого пакету санкцій, який має включати повну відмову від газу з Росії, повторив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

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