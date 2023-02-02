США виділять $135 млн з російсько-американського фонду на відновлення економіки України й Молдови
Російсько-американський фонд TUSRIF у партнерстві з Конгресом США виділить 135 мільйонів доларів на відновлення економіки України та Молдови
Про це йдеться у пресрелізі USAID.
"Напад Кремля на український народ спустошив економіку України, яка цього року, як очікується, скоротиться більш ніж на 45 відсотків. На Молдову також серйозно вплинули наслідки війни, зокрема висока інфляція, яка призвела до зростання вартості життя. Негайна підтримка приватного сектора в Україні та Молдові має вирішальне значення для зміцнення обох країн, коли вони захищаються від агресії Путіна", - йдеться в заяві USAID.
Зазначається, що гроші будуть виділені з американсько-російського інвестиційного фонду (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).
У партнерстві з Конгресом США, фонд перерахує понад 154 мільйони доларів на підтримку "тих, хто найбільше постраждав від війни Путіна проти України". З них 135 мільйонів підуть для підтримки економічного відновлення в Україні та Молдові, а 18 млн - для Фонду Росії та США (USRF) "для підтримки незалежні ЗМІ в Росії".
"Фонд США-Росія солідарний зі сміливими росіянами, які виступають проти повномасштабного вторгнення Кремля в Україну, і надалі підтримуватиме російські незалежні ЗМІ, правозахисників та громадянське суспільство, зокрема тих, хто зараз перебуває у вигнанні. USAID є гордим партнером у цих зусиллях", - йдеться в повідомленні.
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