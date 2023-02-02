Про це йдеться у пресрелізі USAID.

"Напад Кремля на український народ спустошив економіку України, яка цього року, як очікується, скоротиться більш ніж на 45 відсотків. На Молдову також серйозно вплинули наслідки війни, зокрема висока інфляція, яка призвела до зростання вартості життя. Негайна підтримка приватного сектора в Україні та Молдові має вирішальне значення для зміцнення обох країн, коли вони захищаються від агресії Путіна", - йдеться в заяві USAID.

Зазначається, що гроші будуть виділені з американсько-російського інвестиційного фонду (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).

У партнерстві з Конгресом США, фонд перерахує понад 154 мільйони доларів на підтримку "тих, хто найбільше постраждав від війни Путіна проти України". З них 135 мільйонів підуть для підтримки економічного відновлення в Україні та Молдові, а 18 млн - для Фонду Росії та США (USRF) "для підтримки незалежні ЗМІ в Росії".

"Фонд США-Росія солідарний зі сміливими росіянами, які виступають проти повномасштабного вторгнення Кремля в Україну, і надалі підтримуватиме російські незалежні ЗМІ, правозахисників та громадянське суспільство, зокрема тих, хто зараз перебуває у вигнанні. USAID є гордим партнером у цих зусиллях", - йдеться в повідомленні.

1 лютого ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.

2 лютого єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн.

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