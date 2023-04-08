США відправлять до Європи делегації чиновників, аби переконати бізнес піти з РФ
Високопосадовці Міністерства фінансів США планують упродовж квітня відвідати країни, компанії з яких все ще ведуть бізнес із Росією. Мета - попередити про наслідки продовження співпраці з агресором
Про це повідомляє Associated Press.
До американської делегації увійдуть фахівці з питань санкцій і фінансування тероризму. Перш за все чиновники мають на меті переконати бізнес піти з Росії та припинити будь-яку співпрацю з агресором.
Як зазначають джерела AP, компанії, які продовжують працювати з РФ мають обрати між двома варіантами розвитку подій:
- продовжувати працювати з російським урядом та забезпечувати Москву матеріальною підтримкою;
- вести справи з країнами, які представляють 50% світової економіки.
До Європи вирушать посадовці Мінфіну Ліз Розенберг і Браян Нельсон. Вони зустрінуться з керівниками фінансових установ Швейцарії, Італії та Німеччини.
Розенберг також відвідає Казахстан, аби переконати підприємців країни не надавати матеріальну чи іншу підтримку Росії.
- Президент США Джо Байден підписав указ, яким ще на один рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені у квітні 2021 року через шкідливу зовнішню діяльність уряду Росії та розширені в березні 2022 року після повномасштабне вторгнення в Україну.
- Норвегія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії, який оголосили 25 лютого 2023 року.
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