Про це повідомляє Associated Press.

До американської делегації увійдуть фахівці з питань санкцій і фінансування тероризму. Перш за все чиновники мають на меті переконати бізнес піти з Росії та припинити будь-яку співпрацю з агресором.

Як зазначають джерела AP, компанії, які продовжують працювати з РФ мають обрати між двома варіантами розвитку подій:

продовжувати працювати з російським урядом та забезпечувати Москву матеріальною підтримкою;

вести справи з країнами, які представляють 50% світової економіки.

До Європи вирушать посадовці Мінфіну Ліз Розенберг і Браян Нельсон. Вони зустрінуться з керівниками фінансових установ Швейцарії, Італії та Німеччини.

Розенберг також відвідає Казахстан, аби переконати підприємців країни не надавати матеріальну чи іншу підтримку Росії.