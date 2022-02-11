США відправлять до Польщі ще 3 тис. військових, щоб заспокоїти союзників по НАТО, - Reuters
Сполучені Штати Америки найближчими днями відправлять до Польщі ще 3 тис. своїх військових на тлі військового нарощування Росії біля українського кордону та російсько-білоруських навчань
Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє Reuters.
"Сполучені Штати Америки відправлять 3 тис. додаткових військових до Польщі найближчими днями, щоб спробувати заспокоїти союзників по НАТО. Очікується, що вони будуть у Польщі наступного тижня", - йдеться у повідомленні.
Офіційні особи заявили, що війська розгорнуть не з сил США в Європі, а з 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка дислокується у штаті Північна Кароліна.
"Один з чиновників сказав, що наказ про розгортання підписав міністр оборони Ллойд Остін за вказівкою президента Джо Байдена", - передає видання.
- Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.
- 7 лютого до Польщі прибули два літаки з американськими військовими.
- 11 лютого США завершили перекидання до Польщі 1 700 військових.
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