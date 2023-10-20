США відправлять в Ізраїль раніше куплені в нього дві системи ППО "Залізний купол", - Reuters
Сполучені Штати планують відправити Ізраїлю дві системи протиповітряної оборони "Залізний купол", які раніше придбали у країни
Про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника США та помічника в конгресі.
Зазначається, що міністерство оборони США повідомило членам конгресу, що планує передати системи "Залізний купол" в оренду Ізраїлю. У цьому типі фінансової угоди право власності залишається за Штатами.
Передача систем ППО назад до Ізраїлю може відбутися протягом кількох днів.
Пентагон розглядав і тестував ці системи як спосіб захисту території Гуаму від китайських ракет.
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