США відправлять в Ізраїль раніше куплені в нього дві системи ППО "Залізний купол", - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника США та помічника в конгресі.

Зазначається, що міністерство оборони США повідомило членам конгресу, що планує передати системи "Залізний купол" в оренду Ізраїлю. У цьому типі фінансової угоди право власності залишається за Штатами.

Передача систем ППО назад до Ізраїлю може відбутися протягом кількох днів.

Пентагон розглядав і тестував ці системи як спосіб захисту території Гуаму від китайських ракет.