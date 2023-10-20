Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "ХАМАС і Путін мають багато спільного", - Байден анонсував терміновий бюджетний запит до Конгресу для України та Ізраїлю

"ХАМАС і Путін мають багато спільного", - Байден анонсував терміновий бюджетний запит до Конгресу для України та Ізраїлю

20 жовтня, 2023 п'ятниця
03:36
Світ Джо Байден

У ніч з 19 на 20 жовтня, за київським часом, президент США Джо Байден виступив з промовою стосовно війни в Україні та Ізраїлі

Відео промови Байдена транслював "Голос Америки".

У відеозверненні Джо Байден пояснив, що спільного у президента РФ Володимира Путіна та ХАМАСу.

"ХАМАС і Путін - це різні загрози, але вони мають багато спільного. Вони хочуть знищити сусідню демократію. ХАМАС оголосив своєю метою - знищення Ізраїлю та вбивство ізраїльтян. Тим часом Путін заперечує, що в України є право на державність. Він стверджує, що СРСР створив Україну", – сказав Байден.

Президент США Джо Байден також анонсував "терміновий бюджетний запит" до Конгресу для допомоги Україні та Ізраїлю. Він не озвучив розмір суми, але назвав її безпрецедентною.  

"Це розумна інвестиція. Дивіденди від них слугуватимуть наступним поколінням американців. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирніший і процвітаючий світ для наших дітей і онуків", - заявив Байден.

Лідер США певен, якщо Путіну дозволити стерти незалежність України, то агресори у всьому світі захочуть зробити так само. У зверненні Байден також звернув увагу, що російський диктатор погрожує Польщі, Литві, Латвії та Естонії.

  • Уранці 18 жовтня Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.
Відео
Україна
Росія
Володимир Путін
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Джо Байден
Війна з Росією
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
На фото: супутникові знімки
19 жовтня, 2023 четвер
У Defense Express проаналізували, скільки гелікоптерів уразили ATACMS на летовищах поблизу Луганська та Бердянська
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
19 жовтня, 2023 четвер
Путін скаженіє від ATACMS. Колонка Віталія Портникова
18 жовтня, 2023 середа
"Армія США рахує їх поштучно": військовий експерт Дикий про кількість ракет Atacms
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 жовтня
04:35
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Путін нібито відвідав штаб російської армії у Ростові
03:59
The Walking Dead: Destinies
Розробники повідомили дату виходу нової гри по "Ходячих мерцях"
02:34
У Пентагоні наголосили на обмеженнях щодо використання ракет ATACMS
02:01
фейк
"Українцям приходять повістки в Дію": головні російські фейки за 19 жовтня
01:13
На фото: укриття у Краматорську
В Україні запустили сайт з даними про стан укриттів
00:52
Владислав Ванат, Динамо
УПЛ затвердила дату матчу "Динамо" - "Шахтар"
00:35
Леся Цуренко
Українка Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Тунісі
00:30
санкції проти Росії
Спільнота фінансових розвідок призупинила членство Росфінмоніторингу
00:02
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росія запускала "шахеди": небезпека ударів була оголошена в трьох областях
2023, четвер
19 жовтня
23:59
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Офіс омбудсмена промоніторив військові-лікарські комісії: Лубінець розповів про результати
23:49
Оновлено
USS Carney
Корабель ВМС США перехопив ракети й дрони, запущені з Ємену в бік Ізраїлю, - Пентагон
23:29
Бєлгород
У міноборони РФ повідомили про збиття двох безпілотників над Бєлгородщиною
23:16
Сергій Іконніков
У Києві на Майдані попрощались з командиром підрозділу 72 ОМБр Сергієм Іконніковим
22:27
розбита російська техніка
Сили оборони здійснили близько 20 ударів по ключових позиціях ворога,- Генштаб ЗСУ
22:26
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS": Зеленський провів розмову з Байденом
22:00
Ольга Стефанішина
Рух до ЄС: Стефанішина розповіла, коли Єврокомісія відзвітує щодо виконання умов Україною
21:44
Ексклюзив
Глен Грант
Полковник Грант розповів, що може змінити ситуацію на фронті
21:20
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль відкликав усіх дипломатів з сусідніх країн
21:07
Огляд
Кадр з фільму "Терикони"
Вийти з "Териконів". Рецензія на українське кіно
21:05
Франція
Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Францією
20:59
Залужний
Авдіївка та Куп'янськ: Залужний відвідав найскладніші ділянки фронту
20:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Туман війни зараз грає на нашу користь. Колонка Сергія Згурця
20:33
Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю сказав бійцям, що вони "скоро побачать Газу зсередини"
20:21
Дональд Туск, Марш мільйона сердець
Основна опозиційна партія Польщі висуває Туска на посаду прем’єра і доручає коаліційні перемовини
20:08
Олександр Лукашенко
Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні
20:08
OPINION
Володимир Гевко
Чим небезпечний принцип "око за око"
19:41
Китай ядерна зброя
Пентагон назвав кількість ядерних боєголовок в арсеналі Китаю
19:28
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну (праворуч)
"На сто відсотків упевнений": Усик дав прогноз на бій Ф'юрі проти зірки UFC
19:28
Міноборони України, Ілларірн Павлюк, війна з Росією
Управління преси та інформації у Міноборони очолив Ілларіон Павлюк
19:15
Оновлено
Верховна Рада
Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
19:14
Джим Джордан
Соратник Трампа відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США
19:01
Мартін Єгер
Посол Німеччини заявив, що Берлін поки не надаватиме Україні ракети Taurus
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 603 дня війни: Україна отримає більше ATACMS, а РФ не впевнена у захисті Кримського мосту через винахідливість ЗСУ
18:32
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
Лавров після зустрічі з Кім Чен Ином запропонував росіянам відпочивати на курортах КНДР
18:04
Херсонська область
РФ випустила по Бериславу на Херсонщині 10 авіабомб: поранено двох жінок
18:01
OPINION
Віталій Шабунін
Татаров і "правки Лозового"
17:56
Україна ЄС
ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців
17:47
Зоря
УЄФА переніс матч "Зорі" проти ізраїльського "Маккабі" у Лізі конференцій
17:38
єврейська громада україни
США передали Ізраїлю першу від початку війни з ХАМАС партію бронетехніки
17:33
Оновлено
соцмережа Х (Твіттер)
Маск спростував інформацію про можливе припинення доступу до соцмережі Х у Європі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV