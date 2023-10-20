"ХАМАС і Путін мають багато спільного", - Байден анонсував терміновий бюджетний запит до Конгресу для України та Ізраїлю

Відео промови Байдена транслював "Голос Америки".

У відеозверненні Джо Байден пояснив, що спільного у президента РФ Володимира Путіна та ХАМАСу.

"ХАМАС і Путін - це різні загрози, але вони мають багато спільного. Вони хочуть знищити сусідню демократію. ХАМАС оголосив своєю метою - знищення Ізраїлю та вбивство ізраїльтян. Тим часом Путін заперечує, що в України є право на державність. Він стверджує, що СРСР створив Україну", – сказав Байден.

Президент США Джо Байден також анонсував "терміновий бюджетний запит" до Конгресу для допомоги Україні та Ізраїлю. Він не озвучив розмір суми, але назвав її безпрецедентною.

"Це розумна інвестиція. Дивіденди від них слугуватимуть наступним поколінням американців. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирніший і процвітаючий світ для наших дітей і онуків", - заявив Байден.

Лідер США певен, якщо Путіну дозволити стерти незалежність України, то агресори у всьому світі захочуть зробити так само. У зверненні Байден також звернув увагу, що російський диктатор погрожує Польщі, Литві, Латвії та Естонії.