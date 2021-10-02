США відреагували на арешт Саакашвілі у Грузії

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, справа Саакашвілі стане тестом для грузинського правосуддя.

"Стосовно Саакашвілі, цей процес і справа стануть тестом для судової системи і правосуддя в Грузії, наскільки неупереджено, справедливо і відкрито він проходитиме. Ми, звісно, уважно стежимо за цим процесом. Сподіваємося, це буде відповідно до грузинського законодавства та міжнародних зобов'язань", - сказала Дегнан.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.

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